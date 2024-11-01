Украинские аграрии собрали почти 67 млн тонн урожая зерновых и масличных культур

В Украине собрано более 66,7 млн. тонн нового урожая зерновых и масличных культур на площади 18,6 млн. га. По информации аграриев, намолочено 47,9 млн тонн зерновых и 18,8 млн тонн масличных.

Об этом сообщает Минагрополитики.

Продолжается сбор сахарной свеклы, из которой уже накопано 9,5 млн. тонн на площади 195,4 тыс. га.

За культурными видами обработка урожая идет следующим образом:

пшеница: 4,9 млн га (100%) — 22,3 млн тонн;

ячмень: 1,4 млн га (100%) — 5,6 млн тонн;

горох: 212,2 тыс. га (100%) — 470,4 тыс. тонн;

кукуруза: 3 млн га (76%) — 18,3 млн тонн;

просо: 85,9 тыс. га (93%) – 160,2 тыс. тонн;

гречиха: 87,6 тыс. га (98%) — 126,9 тыс. тонн;

подсолнечник: 4,6 млн га (94%) — 9,6 млн тонн;

соя: 2,5 млн га (95%) — 5,7 млн тонн;

рапс: 1,3 млн га (100%) — 3,5 млн тонн.

Лидерами по валовому сбору зерновых являются Одесская область (4,4 млн. тонн), Полтавская (4 млн. тонн) и Черниговская (3,7 млн. тонн).

Наивысшую урожайность демонстрируют аграрии Хмельницкой области (72,3 ц/га), Черниговщины (67 ц/га) и Буковины (65,6 ц/га).

Сбор сахарной свеклы продолжается в 15-ти областях страны, где уже собрано 76% урожая.

По состоянию на 25 октября в Украине было намолочено почти 63,7 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 18,1 млн га.