Новая девальвация неизбежна. Каким будет валютный курс в последний месяц 2024 года?

Чем ближе декабрь – тем вероятнее очередное ослабление гривны и рост курса выше отметки 42 грн/долл.

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Валютный рынок подходит к концу ноября в привычном диапазоне. Наличный курс по-прежнему находится в пределах 41,1-41,6 грн/долл. , а официальный курс – вблизи 41,2-41,3 грн/долл.

При этом прогноз на декабрь остается неизменным: девальвационное движение возобновится. Такой тренд будет связан с высоким спросом на валюту со стороны населения, с ростом бюджетных расходов, ускорением темпов инфляции и реализацией политики управляемой курсовой гибкости Национального банка.

Население не дает гривне передышку

В начале ноября украинский валютный рынок чутко отреагировал на президентские выборы в США, что привело к краткосрочному ослаблению курса выше 41,7 грн/долл. Но уже во второй половине месяца курс вернулся к прежнему коридору, верхняя граница которого находится около 41,5-41,6 грн/долл.

«Пока нет фундаментальных экономических причин для существенных курсовых коррекций», – считают аналитики финансовой компании «KИT Group», комментируя ситуацию на валютном рынке.

В то же время, гривна по-прежнему остается под давлением девальвационных настроений украинцев и бизнеса, которые подогревают спрос на валюту.

«Реальная потребность в валюте может расти у теневого сектора, куда перемещается часть операций бизнеса в условиях экономической и налоговой неопределенности, инфраструктурных и экономических рисков», – уточняют аналитики «КИТ Group».

Украинцы продолжают активно скупать доллары и евро, что потенциально толкает курс вверх. Например, в октябре среднедневной чистый спрос физлиц на валюту составлял в среднем -50-60 долл. в сутки, в ноябре в отдельные дни отрицательное сальдо достигало уже -70 долл. в сутки и более.

Поэтому некоторые эксперты считают, что в ноябре будет новый рекорд. То есть, сальдо операций физлиц по покупке/продаже иностранной валюты превысит результаты октября, по итогам которого украинцы приобрели валюты на 1,4 млрд долл. больше, чем продали.

На безналичном рынке ситуация более уравновешена. По сравнению с началом ноября, когда Нацбанк продавал на межбанке около 700 млн долл. в неделю, во второй половине месяца недельные валютные интервенции опустились ниже 600 млн долл.

Причина все та же: на рынок стабильно поступает валютная выручка от экспортеров, что дает Нацбанку возможность экономить свои резервы.

Валютные интервенции Национального банка в ноябре 2024 года

Период Продажа валюты, млн долл. 28.10-01.11.24 696,10 04.11-08.11.24 739,48 11.11-15.11.24 553,18 18.11-22.11.24 590,00

По данным НБУ

Декабрь будет неспокойным

Под конец года НБУ снова может дать валютному рынку чуть больше свободы, что приведет к ослаблению гривны.

«Средний курс в декабре я ожидаю в пределах 42-43 грн/долл. Обещание бюджетной поддержки в валюте и объем золотовалютных резервов позволяет поддерживать такой диапазон без оглядки на параметры экономики. На текущий момент этот сценарий мне кажется достаточно вероятным», – уверен директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

С одной стороны, административные запреты и ограничения не позволяют покупать валюту по желанию в нужных объемах как бизнесу, так и населению, что поддерживает относительный баланс спроса и предложения.

С другой стороны, последний месяц каждого года знаменуется повышенной активностью на валютном рынке, которая связана с оплатой энергоносителей, расчетами по внешнеэкономическим контрактам, закрытием различных бюджетных программ, которые, в том числе, финансируются зарубежными донорами.

К этому добавляются также психологические факторы, такие как повышение налоговых ставок, рост рисков безопасности (например, вследствие новых обстрелов инфраструктуры) и геополитическая неопределенность, связанная прежде всего со сменой власти в США.

«До февраля 2025 года включительно внешний фактор будет оказывать критическое влияние не только на динамику гривны, но и на движение ключевых резервных валют. Ближе к январю будет понятно, какую стратегию по мировой торговле выберут США и как поведут себя ключевые их торговые партнеры», – считает Виктор Шулик.