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Гривна готовится к "черной пятнице". Как валютный рынок отреагирует на распродажи в конце ноября?
Маленькими шагами курс движется к психологической отметке в 42 грн/долл. Скорее всего, эта цена станет для рынка новым ориентиром уже в ближайшие пару недель.
Валютный курс остается в диапазоне 41-42 грн/долл. без всплесков и резких движений. В то же время, на неделе 11-15 ноября наметилась тенденция к смещению верхней планки курса с 41,5 грн/долл. до 41,7 грн/долл.
Эксперты аргументируют такие ценовые "пробои" тем, что Национальный банк постепенно готовит рынок к новому коридору 42-43 грн/долл., в пределах которого курс может закрепиться уже к концу 2024 года. Кроме того, предстоящая "черная пятница" может также спровоцировать более существенные курсовые колебания.
Интервенции уменьшаются, предложение растет
В течение второй недели ноября Национальный банк ощутимо снизил объем валютных интервенций. С 11 по 15 ноября НБУ продал 553 млн долл., что на 25% меньше, чем с 4 по 8 ноября, тогда Нацбанк потратил на интервенции почти 740 млн долл.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Сокращение продажи валюты из международных резервов произошло после спада неопределенности из-за выборов в США, а также на фоне увеличения экспортной выручки, что обеспечило стабилизацию гривны на межбанковском рынке.
На наличном рынке тоже относительное затишье. После того, как население в течение октября скупило рекордный объем валюты на 1,3 млрд долл., а среднедневной чистый спрос физлиц на наличную валюту превышал 50 млн долл., в ноябре спрос упал вдвое до 25 млн долл. в день.
Такая тенденция объясняется тем, что украинцы в сентябре-октябре запаслись валютой, в том числе, путем конвертации зарплат, выплата которых происходит в конце месяца. Поэтому пока что население решило сделать передышку и давление на наличный рынок стало гораздо ниже.
Рынок в ожидании скидок и спроса на валюту
Новый курсовой рывок можно ожидать ближе к концу ноября. Одним из его катализаторов может стать "черная пятница" – период распродаж, который начнется 29 ноября и продлится вплоть до 2-3 декабря. Причем влияние этого события на валютный рынок спрогнозировать довольно сложно.
Иными словами, распродажи могут подстегнуть рост предложения на рынке, что поддержит укрепление курса.
Впрочем, не исключена вероятность того, что спрос населения на валюту в эти даты снова вырастет, что повлечет ослабление гривны. Как говорит Григорий Кукуруза, из-за дополнительного отложенного спроса следует ожидать роста дефицита валюты на рынке в связи с увеличением покупок за рубежом.
Впрочем, Нацбанк вряд ли допустит чрезмерные курсовые колебания, поскольку его планы в отношении валютного рынка – сдерживать избыточный спрос – пока что не изменились.
"Для общей курсовой стабильности получение очередных анонсированных порций макрофинансирования очень важно, особенно в условиях увеличенных расходов бюджета. Напомню, что 18 сентября Верховная Рада приняла поправки в госбюджет на 2024 года, согласно которым разрыв между доходами и расходами увеличился с 1,53 трлн грн до 1,8 трлн грн", – комментирует Тарас Лесовой
Тем не менее, курс все равно будет постепенно двигаться вверх в силу сезонных факторов (расширение бюджетных расходов, расчеты за энергоносители, оплата импортных контрактов), в результате чего 42 грн/долл. уже вскоре станет новой точкой отсчета для валютного рынка.