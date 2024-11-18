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Гривня готується до "чорної п'ятниці". Як валютний ринок відреагує на розпродажі наприкінці листопада?
Маленькими кроками курс рухається до психологічної позначки 42 грн/дол. Швидше за все, ця ціна стане для ринку новим орієнтиром уже в найближчі кілька тижнів.
Валютний курс залишається у діапазоні 41-42 грн/дол. без сплесків та різких рухів. У той же час, на тижні 11-15 листопада намітилася тенденція до зміщення верхньої планки курсу з 41,5 грн/дол. до 41,7 грн/дол.
Експерти аргументують такі цінові "пробої" тим, що Національний банк поступово готує ринок до нового коридору 42-43 грн/дол., у межах якого курс може закріпитися вже до кінця 2024 року. Крім того, майбутня "чорна п'ятниця" може також спровокувати суттєвіші курсові коливання.
Інтервенції зменшуються, пропозиція зростає
Упродовж другого тижня листопада Національний банк відчутно знизив обсяг валютних інтервенцій. З 11 по 15 листопада НБУ продав 553 млн дол., що на 25% менше, ніж з 4 по 8 листопада, тоді Нацбанк витратив на інтервенції майже 740 млн дол.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Скорочення продажу валюти з міжнародних резервів відбулося після спаду невизначеності через вибори у США, а також на тлі збільшення експортної виручки, що забезпечило стабілізацію гривні на міжбанківському ринку.
На готівковому ринку теж відносне затишшя. Після того, як населення протягом жовтня скупило рекордний обсяг валюти на 1,3 млрд дол., а середньоденний чистий попит фізосіб на готівкову валюту перевищував 50 млн дол., у листопаді попит упав удвічі до 25 млн дол. на день.
Така тенденція пояснюється тим, що українці у вересні-жовтні запаслися валютою, зокрема шляхом конвертації зарплат, виплата яких відбувається наприкінці місяця. Тому поки що населення вирішило зробити перепочинок і тиск на готівковий ринок став значно нижчим.
Ринок в очікуванні знижок та попиту на валюту
Новий курсовий ривок очікується ближче до кінця листопада. Одним із його каталізаторів може стати "чорна п'ятниця" – період розпродажів, який розпочнеться 29 листопада та триватиме до 2-3 грудня. Причому вплив цієї події на валютний ринок спрогнозувати досить складно.
Іншими словами, розпродажі можуть призвести до зростання пропозиції на ринку, що підтримає зміцнення курсу.
Втім, не виключена ймовірність того, що попит населення на валюту в ці дати знову зросте, що спричинить ослаблення гривні. Як каже Григорій Кукуруза, через додатковий відкладений попит слід очікувати зростання дефіциту валюти на ринку у зв'язку зі збільшенням покупок за кордоном.
Втім, Нацбанк навряд чи допустить надмірні курсові коливання, оскільки його плани щодо валютного ринку – стримувати надмірний попит – поки що не змінилися.
"Для загальної курсової стабільності отримання чергових анонсованих порцій макрофінансування дуже важливе, особливо в умовах збільшених видатків бюджету. Нагадаю, що 18 вересня Верховна Рада ухвалила поправки до держбюджету на 2024 рік, згідно з якими розрив між доходами та видатками збільшився з 1,53 трлн грн до 1,8 трлн грн", – коментує Тарас Лєсовий.
Проте курс все одно поступово рухатиметься вгору через сезонні фактори (розширення бюджетних видатків, розрахунки за енергоносії, оплата імпортних контрактів), внаслідок чого 42 грн/дол. вже незабаром стане новою точкою відліку для валютного ринку.