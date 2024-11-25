Нова девальвація неминуча. Яким буде валютний курс в останній місяць 2024 року?

Що ближче грудень – то ймовірніше чергове ослаблення гривні та зростання курсу вище позначки 42 грн/дол.

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Валютний ринок підходить до кінця листопада у звичному діапазоні. Готівковий курс, як і раніше, знаходиться в межах 41,1-41,6 грн/дол. , а офіційний курс – близько 41,2–41,3 грн/дол.

При цьому прогноз на грудень залишається незмінним: девальваційний рух поновиться. Такий тренд буде пов'язаний із високим попитом на валюту з боку населення, зі зростанням бюджетних видатків, прискоренням темпів інфляції та реалізацією політики керованої курсової гнучкості Національного банку

Населення не дає гривні перепочинок

На початку листопада український валютний ринок чуйно відреагував на президентські вибори в США, що призвело до короткострокового ослаблення курсу вище 41,7 грн/дол. Але вже у другій половині місяця курс повернувся до колишнього коридору, верхня межа якого знаходиться близько 41,5-41,6 грн/дол.

"Наразі немає фундаментальних економічних причин для суттєвих курсових корекцій", – вважають аналітики фінансової компанії «KИT Group», коментуючи ситуацію на валютному ринку.

Водночас, гривня, як і раніше, залишається під тиском девальваційних настроїв українців та бізнесу, які підігрівають попит на валюту.

"Реальна потреба у валюті може зростати у тіньового сектору, куди переміщується частина операцій бізнесу в умовах економічної та податкової невизначеності, інфраструктурних та економічних ризиків", – уточнюють аналітики "КИТ Group".

Українці продовжують активно скуповувати долари та євро, що потенційно штовхає курс вгору. Наприклад, у жовтні середньоденний чистий попит фізосіб на валюту становив у середньому -50-60 дол. на добу, у листопаді в окремі дні негативне сальдо досягало вже -70 дол. на добу та більше.

Тому деякі експерти вважають, що у листопаді буде новий рекорд. Тобто сальдо операцій фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти перевищить результати жовтня, за підсумками якого українці придбали валюти на 1,4 млрд дол. більше, ніж продали.

На безготівковому ринку ситуація більш врівноважена. Порівняно з початком листопада, коли Нацбанк продавав на міжбанку близько 700 млн. дол. на тиждень, у другій половині місяця тижневі валютні інтервенції опустилися нижче за 600 млн дол.

Причина та сама: на ринок стабільно надходить валютная виручка від експортерів, що дає Нацбанку можливість економити свої резерви.

Валютні інтервенції Національного банку у листопаді 2024 року

Період Продаж валюти, млн дол. 28.10-01.11.24 696,10 04.11-08.11.24 739,48 11.11-15.11.24 553,18 18.11-22.11.24 590,00

За даними НБУ

Грудень буде неспокійним

Наприкінці року НБУ знову може дати валютному ринку трохи більше свободи, що призведе до послаблення гривні.

"Середній курс у грудні я очікую в межах 42-43 грн/дол. Перспективи бюджетної підтримки у валюті та обсяг золотовалютних резервів дозволяє підтримувати такий діапазон без огляду на параметри економіки. На даний момент цей сценарій мені здається найбільш ймовірним", – упевнений директор департаменту управління проектами рейтингового агентства IBI-Rating Віктор Шулік.

З одного боку, адміністративні заборони та обмеження не дозволяють купувати валюту за бажанням у потрібних обсягах як бізнесу, так і населенню, що підтримує відносний баланс попиту та пропозиції.

З іншого боку, останній місяць кожного року знаменується підвищеною активністю на валютному ринку, пов'язаною з оплатою енергоносіїв, розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами, закриттям різних бюджетних програм, які, зокрема, фінансуються закордонними донорами.

До цього додаються також психологічні чинники, такі як підвищення податкових ставок, зростання безпекових ризиків (наприклад, внаслідок нових обстрілів інфраструктури) та геополітична невизначеність, пов'язана насамперед зі зміною влади у США.

"До лютого 2025 року включно зовнішній фактор буде критично впливати не лише на динаміку гривні, а й на рух ключових резервних валют. Ближче до січня буде зрозуміло, яку стратегію щодо світової торгівлі оберуть США і як поведуться їхні ключові торгові партнери", – вважає Віктор Шулик.