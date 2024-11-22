НБУ анулював ліцензію страховій компанії

Національний банк України анулював ліцензію страховій компанії “Юнівес” на підставі поданої заяви (у межах процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля). Про це інформує пресслужба регулятора.

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Також компанію було виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Що відомо про страховика

28 червня 2024 року НБУ надав дозвіл СК "Юнівес" на вихід з ринку через виконання страхового портфеля. Також було погоджено відповідний план виходу компанії з ринку.

Згідно зі звітністю компанії за 2023 рік, основну частину страхового портфеля складали договори страхування транспорту (КАСКО) та майнового страхування.

У 2023 році "Юнівес" розпочав заходи щодо припинення страхової діяльності. Згідно зі звітністю за дев’ять місяців 2024 року, обсяг страхових премій компанії мав від’ємне значення через дострокове розірвання договорів страхування та повернення частини страхових платежів клієнтам. Станом на цей період сформовані страхові резерви компанії дорівнювали 0 грн.

За дев’ять місяців 2024 року компанія виплатила страхові відшкодування на суму 5,9 млн грн. Її частка на ринку страхових премій становила 0,0%.

Рішення про погодження виходу СК "Юнівес" з ринку шляхом виконання страхового портфеля було ухвалене 20 листопада 2024 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Нагадаємо, Національний банк України анулював ліцензії шести фінансовим компаніям та двом ломбардам у зв’язку з невиконанням рішення регулятора.