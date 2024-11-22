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НБУ аннулировал лицензию страховой компании

Страховой компании аннулировали лицензию
На рынке стало меньше страховщиков. Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины аннулировал лицензию страховой компании "Юнивес" на основании поданного заявления (в рамках процедуры добровольного выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Также компания была исключена из Государственного реестра финансовых учреждений.

Что известно о страховщике

28 июня 2024 года НБУ предоставил разрешение СК "Юнивес" на выход с рынка из-за выполнения страхового портфеля. Также был согласован соответствующий план выхода компании с рынка.

Согласно отчетности компании за 2023 год, основную часть страхового портфеля заключали договоры страхования транспорта (КАСКО) и имущественного страхования.

В 2023 году "Юнивес" начал меры по прекращению страховой деятельности. Согласно отчетности за девять месяцев 2024 года, объем страховых премий компании имел отрицательное значение из-за досрочного расторжения договоров страхования и возврата части страховых платежей клиентам. По состоянию на тот период страховые резервы компании равнялись 0 грн.

За девять месяцев 2024 года компания выплатила страховые возмещения на сумму 5,9 млн грн. Ее доля на рынке страховых премий составила 0,0%.

Решение о согласовании выхода СК "Юнивес" с рынка путем выполнения страхового портфеля было принято 20 ноября 2024 года Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Напомним, Национальный банк Украины аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам в связи с невыполнением решения регулятора.