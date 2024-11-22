НБУ аннулировал лицензию страховой компании

Национальный банк Украины аннулировал лицензию страховой компании "Юнивес" на основании поданного заявления (в рамках процедуры добровольного выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Также компания была исключена из Государственного реестра финансовых учреждений.

Что известно о страховщике

28 июня 2024 года НБУ предоставил разрешение СК "Юнивес" на выход с рынка из-за выполнения страхового портфеля. Также был согласован соответствующий план выхода компании с рынка.

Согласно отчетности компании за 2023 год, основную часть страхового портфеля заключали договоры страхования транспорта (КАСКО) и имущественного страхования.

В 2023 году "Юнивес" начал меры по прекращению страховой деятельности. Согласно отчетности за девять месяцев 2024 года, объем страховых премий компании имел отрицательное значение из-за досрочного расторжения договоров страхования и возврата части страховых платежей клиентам. По состоянию на тот период страховые резервы компании равнялись 0 грн.

За девять месяцев 2024 года компания выплатила страховые возмещения на сумму 5,9 млн грн. Ее доля на рынке страховых премий составила 0,0%.

Решение о согласовании выхода СК "Юнивес" с рынка путем выполнения страхового портфеля было принято 20 ноября 2024 года Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Напомним, Национальный банк Украины аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам в связи с невыполнением решения регулятора.