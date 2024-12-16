Страхова компанія INGO приєдналася до програми страхування воєнних ризиків від ЄБРР з обсягом гарантій €110 млн

Страхова компанія INGO стала однією з перших учасниць нової програми страхування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та світової компанії з надання професійних послуг Aon.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Роль INGO у новій програмі страхування

Згідно з пресрелізом, INGO отримає можливість оперувати покриттям у розмірі 50 млн євро, що є найбільшим лімітом серед страховиків в Україні.

Також компанія зможе надавати страхове покриття в розмірі 2 млн євро за одним страховим випадком та 5 млн євро за всіма страховими випадками для одного страхувальника.

Зважаючи на широкі дистрибуційні можливості компанії, очікується, що вона буде здатна забезпечити страхове покриття для значного кола підприємств.

Як зазначив голова правління INGO Ігор Гордієнко, у 2023 році компанія зробила перший крок до захисту українського бізнесу від воєнних ризиків, запропонувавши продукт з лімітом у 250 тис. доларів.

За його словами, нова програма від ЄБРР відкриває перед страховиком унікальні перспективи суттєвого розширення рівня захисту для клієнтів. Це важливий крок на шляху розвитку ринку страхування ризиків, пов’язаних з війною, який має вирішальне значення для сталості України та залучення довгострокових міжнародних інвестицій. Крім того, страхування від воєнних ризиків підтримує економічну стабільність країни, розподіляючи ризики, пов'язані з відновленням, між різними зацікавленими сторонами, включаючи уряд, міжнародних донорів та приватних страховиків.

Що відомо про нову програму страхування

Нова програма страхування від ЄБРР надає гарантії обсягом 110 мільйонів євро та призначена для посилення ринку страхування воєнних ризиків в Україні. Це суттєво збільшує можливості для страхових компаній та допомагає вирішити проблеми, що пов’язані з перестрахуванням воєнних ризиків.

Вона є відкритою платформою, що дозволяє взаємодіяти з різними учасниками страхового ринку. Страхові компанії INGO, Colonnade та UNIQA стали одними з перших місцевих страховиків, які активно сприятимуть поширенню продукту на українському ринку.

На початковому етапі програма ЄБРР та Aon покриватиме ризики для внутрішніх перевезень вантажів, пошкодження автотранспортних засобів та залізничного рухомого складу з можливістю розширення на ширший спектр активів залежно від попиту ринку.

Оскільки подібні страхові поліси зазвичай є короткостроковими, програма надаватиме можливість перерозподіляти капітал і давати покриття на суму, що значно перевищує розмір гарантій, залежно від кількості проданих полісів та частоти заявлених збитків. Завдяки цьому підходу гарантія ЄБРР може забезпечувати страхування товарів і транспортних засобів у транзиті на суму до 1 мільярду євро щороку, що матиме значний економічний вплив на Україну.

Схему підтримують донорські внески із Франції, Великої Британії, Норвегії та TaiwanBusiness – Технічного фонду співпраці ЄБРР. Інші донори, зокрема Європейський Союз і Швейцарія, перебувають на стадії завершення переговорів. Подальші донорські внески дозволять з часом збільшити розмір гарантії ЄБРР.