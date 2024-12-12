Страхування воєнних ризиків: ЄБРР та Aon запускають програму на 110 млн євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у партнерстві з міжнародним брокером страхування та перестрахування Aon анонсували запуск Гарантійного механізму відновлення та реконструкції України (URGF) на суму 110 мільйонів євро.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

ЄБРР та Aon впроваджують спеціалізовану програму для розширення ринку страхування воєнних ризиків в Україні. У її межах банк забезпечуватиме підтримку міжнародним перестраховикам через гарантію, яка покриває втрати за конкретними ризиками, пов’язаними із війною.

Цей механізм забезпечить перестрахувальну підтримку міжнародним перестраховикам та українським страховим компаніям для покриття ризиків, пов’язаних із війною в Україні.

Юлія Свириденко, перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки України, висловила подяку ЄБРР та усім, хто долучився до запуску нового механізму страхування, зазначивши, що ринок давно чекав на його впровадження.

Вона переконана, що цей механізм надасть важливу підтримку малим і середнім підприємствам, які зазнали значних втрат через війну, а також сприятиме залученню інвестицій в українську економіку. Окрім того, він стане сигналом для інших учасників ринку про необхідність впровадження нових страхових механізмів, оскільки приватний сектор чітко демонструє попит на такі інструменти.

"Гарантія ЄБРР дозволить приватним перестраховикам знову працювати в Україні з воєнними ризиками, і сприятиме створенню стійкого ринку страхування", - підкреслила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Що відомо про програму

Механізм реалізується за підтримки Франції, Великої Британії, Норвегії та Фонду технічної співпраці ЄБРР TaiwanBusiness.

Додаткову гарантійну підтримку планують надати Європейський Союз і Швейцарія. Подальші внески донорів сприятимуть розширенню гарантії ЄБРР у майбутньому.

На старті програма охоплюватиме страхування вантажів, автотранспорту та залізничного рухомого складу, з можливістю розширення на інші активи.

Планується, що ця гарантія дозволить забезпечити страхування товарів і транспортних засобів вартістю понад 1 млрд євро щорічно.

Страхова компанія MS Amlin стала першим міжнародним партнером, яка доєдналась до цієї програми. Серед українських страхових компаній — це INGO, Colonnade та UNIQA.

Впровадження програми відбулось завдяки співпраці між Міністерством економіки України, Національним банком України, ЄБРР, та Aon.

Нагадаємо, що можливість повідомити про пошкоджене чи знищене майно в міжнародний Реєстр збитків через "Дію" з'явилася в українців ще у травні.