Страхование военных рисков: ЕБРР и Aon запускают программу на 110 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в партнерстве с международным брокером страхования и перестрахования Aon анонсировал запуск Гарантийного механизма восстановления и реконструкции Украины (URGF) на сумму 110 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

ЕБРР и Aon внедряют специализированную программу по расширению рынка страхования военных рисков в Украине. В ее пределах банк будет обеспечивать поддержку международным перестраховщикам через гарантию, покрывающую потери по конкретным рискам, связанным с войной.

Этот механизм обеспечит перестраховочную поддержку международным перестраховщикам и украинским страховым компаниям для покрытия рисков, связанных с войной в Украине.

Юлия Свириденко, первая вице -премьер-министр и министр экономики Украины, выразила благодарность ЕБРР и всем, кто присоединился к запуску нового механизма страхования, отметив, что рынок давно ждал его внедрения.

Она убеждена, что этот механизм предоставит важную поддержку малым и средним предприятиям, понесшим значительные потери из-за войны, а также будет способствовать привлечению инвестиций в украинскую экономику. Кроме того, он станет сигналом для других участников рынка о необходимости внедрения новых страховых механизмов, поскольку частный сектор четко показывает спрос на такие инструменты.

"Гарантия ЕБРР позволит частным перестраховщикам снова работать в Украине с военными рисками, и будет способствовать созданию устойчивого рынка страхования", — подчеркнула президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Что известно о программе

Механизм реализуется при поддержке Франции, Великобритании, Норвегии и Фонда технического сотрудничества ЕБРР Taiwan Business .

Дополнительную гарантийную поддержку планируют оказать Европейский Союз и Швейцария.

На старте программа будет охватывать страхование грузов, автотранспорта и железнодорожного подвижного состава с возможностью расширения на другие активы.

Планируется, что гарантия позволит обеспечить страхование товаров и транспортных средств стоимостью более 1 млрд евро ежегодно.

Страховая компания MS Amlin стала первым международным партнером, присоединившимся к этой программе. Среди украинских страховых компаний – это INGO, Colonnade и UNIQA .

Внедрение программы состоялось благодаря сотрудничеству между Министерством экономики Украины, Национальным банком Украины, ЕБРР и Aon .

Напомним, что возможность сообщить о поврежденном или уничтоженном имуществе в международный Реестр убытков из-за "Действия" появилась у украинцев еще в мае.