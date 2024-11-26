Виробник макаронів застрахував інвестпроєкт від воєнних ризиків

Державне Експортно-кредитне агентство (ЕКА) застрахувало від воєнних ризиків другий проєкт, який реалізовує приватне підприємство харчової промисловості "Віліс", яке виготовляє макаронні вироби та яблучне повидло.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що загальна сума проєкту становить 92 млн грн. Половину суми (52 млн грн) підприємство "Віліс", яке знаходиться у Рівненській області, вкладає своїми коштами, ще на 40 млн бере інвестиційний кредит в Укрексімбанку.

У загальну вартість запланованого проєкту входить вартість нового обладнання (фасувального та лінії з виробництва локшини) витрати на його доставлення та монтаж, будівництво котельні та ін. Модернізація дозволить підприємству збільшити виробництво до 4 тис. тонн на рік, в тому числі завдяки розширенню ринків збуту.

Зараз підприємство виробляє близько 10 тис. тонн макаронних виробів та 800 тонн локшини швидкого приготування, з яких 486 тонн макаронних виробів та 100 тонн локшини швидкого приготування експортується.

"Цей приклад страхування від ЕКА може бути добрим орієнтиром для страхового ринку і стимулом активніше працювати із інвесторами, які планують вкладати гроші у розвиток чи створення бізнесу в Україні", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Україна розпочала страхування інвесторів від воєнних та політичних ризиків

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) починає прийом заявок на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків.

Інвестор (український чи іноземний) може звернутися до ЕКА та отримати захист інвестиції, якщо:

володіє понад 10% корпоративних прав у проєкті;

інвестує у створення об’єктів чи інфраструктури для розвитку переробки та експорту;

об’єкти інвестування розташовані в Україні;

товари, що експортуються, відповідають вимогам закону про стимулювання експортної діяльності.

Банк, який надає кошти для інвестування, може застрахувати свої ризики в ЕКА, якщо:

позичальник – резидент України;

надання кредиту пов’язане з інвестиціями в об’єкти чи інфраструктуру для розвитку переробки та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

об’єкти та інфраструктура, на створення яких надається інвестиційний кредит розташовані в Україні;

товари, що експортуються, відповідають вимогам закону про стимулювання експортної діяльності.

Додамо, що у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитного агентства.