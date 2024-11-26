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Бизнес
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Производитель макарон застраховал инвестпроект от военных рисков

макароны
Предприятие "Виллис" производит около 10 тыс. тонн макаронных изделий и 800 тонн лапши быстрого приготовления. Фото: vilis.ua

Государственное Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) застраховало от военных рисков второй проект, реализующий частное предприятие пищевой промышленности "Виллис" , производящее макаронные изделия и яблочное повидло.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отсечается, что общая сумма проекта составляет 92 млн грн. Половину суммы (52 млн грн) предприятие "Виллис", которое находится в Ровенской области, вкладывает своими средствами, еще на 40 млн берет инвестиционный кредит в Укрэксимбанке.

В общую стоимость запланированного проекта входит стоимость нового оборудования (фасовочного и линии по производству лапши) затраты на его доставку и монтаж, строительство котельной и т.д. Модернизация позволит предприятию увеличить производство до 4 тыс. тонн в год, в том числе благодаря расширению рынков сбыта.

В настоящее время предприятие производит около 10 тыс. тонн макаронных изделий и 800 тонн лапши быстрого приготовления, из которых экспортируется 486 тонн макаронных изделий и 100 тонн лапши быстрого приготовления.

"Этот пример страхования от ЭКА может быть хорошим ориентиром для страхового рынка и стимулом активнее работать с инвесторами, которые планируют вкладывать деньги в развитие или создание бизнеса в Украине", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Украина начала страхование инвесторов от военных и политических рисков

Экспортно-кредитное агентство Украины начинает прием заявок на страхование инвестиций от военных и политических рисков.

Инвестор   (украинский или иностранный) может обратиться в ЭКА и получить защиту инвестиции, если:

  • владеет более 10% корпоративных прав в проекте;
  • инвестирует в создание объектов или инфраструктуры для развития переработки и экспорта;
  • объекты инвестирования расположены в Украине;
  • экспортируемые товары отвечают требованиям закона о стимулировании экспортной деятельности.

Банк, предоставляющий средства для инвестирования, может застраховать свои риски в ЭКА, если:

  • заемщик – резидент Украины;
  • предоставление кредита связано с инвестициями в объекты или инфраструктуру для развития переработки и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.
  • объекты и инфраструктура, на создание которых предоставляется инвестиционный кредит, расположенные в Украине;
  • экспортируемые товары отвечают требованиям закона о стимулировании экспортной деятельности.

В ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект остраховании инвестиций от военных рисков за счет Экспортно-кредитного агентства .

Автор:
Светлана Манько