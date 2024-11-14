Американська DFC запустила механізм перестрахування від воєнних ризиків в Україні

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) домовилася з міжнародним брокером страхування та перестрахування AON та українською страховою компанією ARX про запуск механізму перестрахування від воєнних ризиків.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

У відомстві нагадують, що ще у червні DFC оголосила про створення механізму, який дозволить надавати страхування не лише для інвесторів для залучення інвестицій, а й для малого та середнього бізнесу шляхом розширення програми перестрахування для українських страхових компаній.

В чому суть механізму перестрахування

Згідно з повідомленням Мінекономіки, за угодою DFC виступатиме як перестраховик для компанії ARX, яка видаватиме страхові поліси в Україні та покриватиме ризики фізичних збитків, спричинених війною.

Очікується, що реалізація цього механізму DFC позитивно вплине на кількість приватних компаній, залучених до проєктів відновлення.

Повідомляється, що DFC також розглядає можливість надання додаткових обсягів перестрахування іншим українським страховим компаніям. Міністерство економіки разом з Європейською комісією також працює над впровадженням подібного механізму з іншими фінансовими установами.

Яка сума покриття воєнних ризиків

Компанія ARX додала, що з листопада 2024 року забезпечить безпрецедентний об’єм страхового покриття майна від ризиків пошкодження внаслідок ракетних обстрілів, атак дронів усіх типів та їх уламків на суму до 100 млн грн за окремим об’єктом страхування.

Це покриття може надаватись на всій території України за винятком регіонів, близьких до лінії фронту та кордону з РФ, та створює виняткові умови безпеки для українських та міжнародних компаній.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитного агентства.

Вже у травні 2024 року ЕКА розпочало приймання заявок від інвесторів в експортоорієнтовані підприємства на користування продуктами зі страхування.

У жовтні в Україні презентували проєкт закону "Про систему страхування воєнних ризиків", розроблений Національним банком України спільно з Мінекономіки та Мінфіном, який впроваджує загальнодержавну систему страхування від воєнних ризиків для населення та бізнесу.