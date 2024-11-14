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Американская DFC запустила механизм перестрахования от военных рисков в Украине

страхование
Американская DFC запустила механизм перестрахования от военных рисков в Украине

Международная финансовая корпорация по развитию США (DFC) договорилась с международным брокером страхования и перестрахования AON и украинской страховой компанией ARX о запуске механизма перестрахования от военных рисков.

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Об этом сообщает Министерство экономики.

В ведомстве напоминают, что еще в июне DFC объявила о создании механизма, позволяющего предоставлять страхование не только для инвесторов для привлечения инвестиций, но и для малого и среднего бизнеса путем расширения программы перестрахования для украинских страховых компаний.

В чем суть механизма перестрахования

Согласно сообщению Минэкономики, по соглашению DFC будет выступать как перестраховщик для компании ARX, которая будет выдавать страховые полисы в Украине и покрывать риски физических убытков, вызванных войной.

Ожидается, что реализация этого механизма DFC окажет положительное влияние на количество частных компаний, вовлеченных в проекты восстановления.

Сообщается, что DFC также рассматривает возможность предоставления дополнительных объемов перестрахования другим украинским страховым компаниям. Министерство экономики вместе с Европейской комиссией также работает над внедрением подобного механизма с другими финансовыми учреждениями.

Какая сумма покрытия военных рисков

Компания ARX добавила, что с ноября 2024 года обеспечит беспрецедентный объем страхового покрытия имущества от рисков повреждения вследствие ракетных обстрелов, атак дронов всех типов и их обломков на сумму до 100 млн грн по отдельному объекту страхования.

Это покрытие может предоставляться по всей территории Украины за исключением регионов, близких к линии фронта и границы с РФ, и создает исключительные условия безопасности для украинских и международных компаний.

Напомним, в ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект о страховании инвестиций от военных рисков за счет экспортно-кредитного агентства.

Уже в мае 2024 года ЭКА начало прием заявок от инвесторов в экспортоориентированные предприятия на пользование продуктами страхования.

В октябре в Украине был представлен проект закона "О системе страхования военных рисков", разработанный Национальным банком Украины совместно с Минэкономики и Минфином, который внедряет общегосударственную систему страхования от военных рисков для населения и бизнеса.

Автор:
Ольга Колесниченко