НБУ оновив вимоги до забезпечення платоспроможності страховиків

Нацбанк оновив вимоги до забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховиків. Зміни впроваджено відповідно до нового Закону “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” та для врегулювання актуальних питань, які виникли в умовах воєнного стану.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Які основні зміни

Оновлені вимоги Національного банку України передбачають:

Можливість врахування у складі прийнятних активів технічних резервів за договорами вихідного перестрахування, що покривають воєнні та політичні ризики. Ці договори мають бути укладені з нерезидентами – юридичними особами, де серед учасників є іноземна держава.

Уточнення щодо умов реструктуризації державного боргу України, яке передбачає заміну існуючих облігацій зовнішніх державних позик (ОЗДП) на новий пакет ОЗДП для їх включення до суми прийнятних активів страховиків.

Врахування коштів базових та додаткових гарантійних внесків до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України у складі прийнятних активів для покриття технічних резервів страховиків.

Положення затверджено постановою Правління Національного банку України та набирає чинності з 4 січня 2025 року.

Нагадаємо, Національний банк покращив вимоги до страховиків, які займаються страхуванням агропродукції з державною підтримкою, аби сприяти розвитку цього напрямку підтримки агровиробників.

Додамо, НБУ анулював ліцензію страховій компанії “Юнівес” на підставі поданої заяви. НБУ надав дозвіл СК "Юнівес" на вихід з ринку через виконання страхового портфеля. Також було погоджено відповідний план виходу компанії з ринку.