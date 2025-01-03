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НБУ оновив вимоги до забезпечення платоспроможності страховиків
Нацбанк оновив вимоги до забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховиків. Зміни впроваджено відповідно до нового Закону “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” та для врегулювання актуальних питань, які виникли в умовах воєнного стану.
Про це інформує пресслужба НБУ.
Які основні зміни
Оновлені вимоги Національного банку України передбачають:
- Можливість врахування у складі прийнятних активів технічних резервів за договорами вихідного перестрахування, що покривають воєнні та політичні ризики. Ці договори мають бути укладені з нерезидентами – юридичними особами, де серед учасників є іноземна держава.
- Уточнення щодо умов реструктуризації державного боргу України, яке передбачає заміну існуючих облігацій зовнішніх державних позик (ОЗДП) на новий пакет ОЗДП для їх включення до суми прийнятних активів страховиків.
- Врахування коштів базових та додаткових гарантійних внесків до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України у складі прийнятних активів для покриття технічних резервів страховиків.
Положення затверджено постановою Правління Національного банку України та набирає чинності з 4 січня 2025 року.
Нагадаємо, Національний банк покращив вимоги до страховиків, які займаються страхуванням агропродукції з державною підтримкою, аби сприяти розвитку цього напрямку підтримки агровиробників.
Додамо, НБУ анулював ліцензію страховій компанії “Юнівес” на підставі поданої заяви. НБУ надав дозвіл СК "Юнівес" на вихід з ринку через виконання страхового портфеля. Також було погоджено відповідний план виходу компанії з ринку.