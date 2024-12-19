Страхові виплати за "автоцивілкою" зростуть до 500 тис. грн

З початку 2025 року страхові суми, або ліміти відповідальності за договорами обов'язкового страхування власників транспортних засобів збільшаться. Зокрема, максимальні виплати за шкоду життю та здоров’ю зростуть з 320 тис. грн до 500 тис. грн.

Про це повідомив генеральний директор Моторно страхового бюро України (МТСБУ) Олександр Берназюк, інформує Укрінформ.

Зазначається, що з 1 січня набирає чинності оновлений Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Закон передбачає збільшення страхових виплат.

Як зміняться суми виплат

Зараз максимальні виплати за шкоду життю та здоров’ю складають 320 тисяч гривень, а за пошкоджене майно — 160 тисяч.тис

З наступного року ці суми зростуть до 500 тисяч і 250 тисяч гривень відповідно.

Надалі закон передбачає поетапне підвищення страхових сум, поступово наближаючи їх до європейських стандартів відповідальності, підкреслив Берназюк.

Цей процес, за словами Берназюка, безпосередньо залежить від прогресу України в напрямку євроінтеграції, тому темпи збільшення лімітів визначатимуться швидкістю приєднання до ЄС.

Наприклад, з 2026 року ліміти виплат за шкоду здоров’ю зростуть до 1 мільйона гривень на одну постраждалу особу та до 20 мільйонів гривень на всіх потерпілих в одній ДТП, а майнові відшкодування — до 2 мільйонів гривень за випадок. Проте ці зміни стануть можливими лише після завершення воєнного стану.

"Після вступу України до ЄС ліміти підвищаться до 10 мільйонів гривень на особу та до 50 мільйонів гривень на подію, а ліміти за майнову шкоду — до 10 мільйонів гривень", - розповів керівник МТСБУ.

Про вартість страхових полісів

Барназюк зазначає, що вартість страхових полісів також зросте. Наразі ціноутворення регулюється державою через встановлення коефіцієнтів і критеріїв, які мають враховувати страхові компанії. Однак із 1 січня ці обмеження скасують і компанії зможуть самостійно визначати ціни на поліси "автоцивілки" та "Зеленої картки" (міжнародної системи страхування відповідальності водіїв).

За прогнозами Берназюка, ціна "автоцивілки" може зрости на 50-70%.

Нагадаємо, впродовж листопада український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом. Відносно попереднього місяця цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року він впав майже на третину.

Додамо, Верховна Рада прийняла закон про детінізацію ринку торгівлі вживаними авто. Цей законопроект передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними авто.