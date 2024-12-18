Які бензинові авто обирають українці: найпопулярніші моделі

У листопаді автопарк України поповнили понад 1,8 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 24% менше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

За даними аналітиків, частка бензинових авто зменшилася у загальних продажах нових легковиків.

"Якщо у листопаді 2023 р. вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 35,5%", - підкреслюють в "Укравтопромі".

Зазначається, що лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став Skoda Octavia.

ТОП-5 нових легковиків з бензиновими ДВЗ:

1. Skoda Octavia - 139 од.;

2. Hyundai Tucson - 97 од.;

3. Renault Duster - 90 од.;

4. KIA Sportage - 84 од.;

5. Mazda CX5 - 82 од.

Як повідомляють в "Укравтопромі", серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.

"Бензиновими були 46% б/в авто, що у листопаді перейшли на українські номери (6,8 тис. од.).Їх середній вік становив 10,5 років", - зауважують аналітики.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

1. Volkswagen Golf - 549 од.;

2. Audi Q5 - 332 од.;

3. Volkswagen Tiguan - 284 од.;

4. Renault Megane - 262 од.;

5. Nissan Rogue - 247 од.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні.

У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

Нагадаємо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.