Какие бензиновые авто выбирают украинцы: самые популярные модели

В ноябре автопарк Украины пополнили более 1,8 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями. Это на 24% меньше, чем в прошлом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По данным аналитиков, доля бензиновых авто уменьшилась в общих продажах новых легковушек.

"Если в ноябре 2023 г. они охватывали 45% рынка новых авто, то сейчас – 35,5%", – подчеркивают в "Укравтопроме".

Отмечается, что лидером рынка новых бензиновых автомобилей в прошлом месяце стал Skoda Octavia.

ТОП-5 новых легковушек с бензиновыми ДВС:

1. Skoda Octavia – 139 ед.;

2. Hyundai Tucson – 97 ед.;

3. Renault Duster – 90 ед.;

4. KIA Sportage – 84 ед.;

5. Mazda CX5 – 82 ед.

Как сообщают в "Укравтопроме", среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.

"Бензиновыми были 46% б/у авто, которые в ноябре перешли на украинские номера (6,8 тыс. ед.). Их средний возраст составлял 10,5 лет", — отмечают аналитики.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

1. Volkswagen Golf – 549 ед.;

2. Audi Q5 – 332 ед.;

3. Volkswagen Tiguan – 284 ед.;

4. Renault Megane – 262 ед.;

5. Nissan Rogue – 247 ед.

Рынок автомобилей в Украине

Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре.

В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.

Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тыс. легковых автомобилей (применяемых и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.