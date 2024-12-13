Названы регионы-лидеры по регистрациям электромобилей в Украине: какие модели выбирают

В ноябре украинский автопарк пополнили более 3,7 тыс. авто на электротяге (BEV). Крупнейшими региональными рынками для электроавтомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

Львовская область – 517 ед. (92% б/у);

город Киев – 471 ед. (61% б/у);

Киевская обл. – 302 ед. (72% б/у);

Днепропетровская обл. – 272 ед. (70% б/у);

Одесская обл. – 214 ед.

Как отмечают в "Укравтопроме", в части новых авто самым популярным электромобилем на рынках столицы и Днепропетровска был Honda M-NV.

В Киевской области первенство удерживал Volkswagen iD.4, в Одесской области самым популярным был Zeekr 001, а во Львовской области — BYD Song Plus.

По данным аналитиков, в сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто Tesla Model Y была лидером в Киеве и области и на Днепропетровщине, а Tesla Model 3 предпочли покупку на Львовщине. Nissan Leaf стал самым популярным в Одесской области.

От метим, всего с начала года в Украине было зарегистрировано почти 48 тысяч электромобилей, из которых 20% — новые, а 80% — подержанные.

Добавим, с января по сентябрь 2024 года в Украину было импортировано 45 361 электромобилей (BEV). Из этого количества новыми были 12 619 авто, а 32 742 – подержанные. Как сообщают в "Укравтопроме", чаще всего новые BEV завозили из Китая, а лидером по поставкам б/у электромобилей были США.