Названі регіони-лідери з реєстрацій електромобілів в Україні: які моделі обирають

У листопаді український автопарк поповнили понад 3,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільшими регіональними ринками для електроавтомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій електромобілей продемонстрували:

Львівська область – 517 од. (92% вживані);

місто Київ – 471 од. (61% вживані);

Київська обл. – 302 од. (72% вживані);

Дніпропетровська обл. – 272 од. (70% вживані);

Одеська обл. – 214 од. (73% вживані).

Як зауважують в "Укравтопромі", в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Дніпропетровщини був Honda M-NV.

На Київщині першість утримував Volkswagen iD.4, в Одеській області найпопулярнішим був Zeekr 001, а на Львівщині - BYD Song Plus.

За даними аналітиків, у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто Tesla Model Y була лідером у Києві і області та на Дніпропетровщині, а Tesla Model 3 віддали перевагу покупці на Львівщині. Nissan Leaf став найпопулярнішим в Одеській області.

Загалом із початку року в Україні було зареєстровано майже 48 тисяч електромобілів, з яких 20% — нові, а 80% — вживані.

Додамо, з січня по вересень 2024 року в Україну було імпортовано 45361 легковий електромобіль (BEV). З цієї кількості новими були 12619 авто, а 32742 – вживані. Як повідомляють в "Укравтопромі", найчастіше нові BEV завозили з Китаю, а лідером з поставок вживаних електромобілів були США.