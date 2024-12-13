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Названі регіони-лідери з реєстрацій електромобілів в Україні: які моделі обирають
У листопаді український автопарк поповнили понад 3,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільшими регіональними ринками для електроавтомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій електромобілей продемонстрували:
- Львівська область – 517 од. (92% вживані);
- місто Київ – 471 од. (61% вживані);
- Київська обл. – 302 од. (72% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 272 од. (70% вживані);
- Одеська обл. – 214 од. (73% вживані).
Як зауважують в "Укравтопромі", в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Дніпропетровщини був Honda M-NV.
На Київщині першість утримував Volkswagen iD.4, в Одеській області найпопулярнішим був Zeekr 001, а на Львівщині - BYD Song Plus.
За даними аналітиків, у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто Tesla Model Y була лідером у Києві і області та на Дніпропетровщині, а Tesla Model 3 віддали перевагу покупці на Львівщині. Nissan Leaf став найпопулярнішим в Одеській області.
Загалом із початку року в Україні було зареєстровано майже 48 тисяч електромобілів, з яких 20% — нові, а 80% — вживані.
Додамо, з січня по вересень 2024 року в Україну було імпортовано 45361 легковий електромобіль (BEV). З цієї кількості новими були 12619 авто, а 32742 – вживані. Як повідомляють в "Укравтопромі", найчастіше нові BEV завозили з Китаю, а лідером з поставок вживаних електромобілів були США.