Найпопулярніші електромобілі листопада: топ-5 моделей, які обирали українці

У листопаді 2024 року в Україні було зареєстровано 3742 електромобілі (BEV). У порівнянні з листопадом минулого року попит на електротранспорт зменшився на 13%.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомляє "Укравтопром".

Частка нових автомобілів серед реєстрацій склала 18%, тоді як у 2023 році цей показник становив 19%. Основну частину зареєстрованих електромобілів становили легкові авто — 3597 одиниць, із яких 669 були новими, а 2928 — вживаними.

Також було зареєстровано 145 комерційних електромобілів, серед яких нових — лише 18.

ТОП-5 найпопулярніших нових електромобілів листопада

Honda M-NV — 99 одиниць;

BYD Song Plus — 86 одиниць;

Zeekr 001 — 73 одиниці;

Volkswagen iD.4 — 71 одиниця;

Audi Q4 e-tron — 35 одиниць.

ТОП-5 вживаних електромобілів, зареєстрованих вперше:

Nissan Leaf — 384 одиниці;

Tesla Model 3 — 301 одиниця;

Tesla Model Y — 298 одиниць;

Hyundai Kona Electric — 194 одиниці;

KIA Niro EV — 156 одиниць.

Загалом із початку року в Україні було зареєстровано майже 48 тисяч електромобілів, з яких 20% — нові, а 80% — вживані.

Додамо, з січня по вересень 2024 року в Україну було імпортовано 45361 легковий електромобіль (BEV). З цієї кількості новими були 12619 авто, а 32742 – вживані. Як повідомляють в "Укравтопромі", найчастіше нові BEV завозили з Китаю, а лідером з поставок вживаних електромобілів були США.