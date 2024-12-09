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Найпопулярніші електромобілі листопада: топ-5 моделей, які обирали українці
У листопаді 2024 року в Україні було зареєстровано 3742 електромобілі (BEV). У порівнянні з листопадом минулого року попит на електротранспорт зменшився на 13%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Частка нових автомобілів серед реєстрацій склала 18%, тоді як у 2023 році цей показник становив 19%. Основну частину зареєстрованих електромобілів становили легкові авто — 3597 одиниць, із яких 669 були новими, а 2928 — вживаними.
Також було зареєстровано 145 комерційних електромобілів, серед яких нових — лише 18.
ТОП-5 найпопулярніших нових електромобілів листопада
- Honda M-NV — 99 одиниць;
- BYD Song Plus — 86 одиниць;
- Zeekr 001 — 73 одиниці;
- Volkswagen iD.4 — 71 одиниця;
- Audi Q4 e-tron — 35 одиниць.
ТОП-5 вживаних електромобілів, зареєстрованих вперше:
- Nissan Leaf — 384 одиниці;
- Tesla Model 3 — 301 одиниця;
- Tesla Model Y — 298 одиниць;
- Hyundai Kona Electric — 194 одиниці;
- KIA Niro EV — 156 одиниць.
Загалом із початку року в Україні було зареєстровано майже 48 тисяч електромобілів, з яких 20% — нові, а 80% — вживані.
Додамо, з січня по вересень 2024 року в Україну було імпортовано 45361 легковий електромобіль (BEV). З цієї кількості новими були 12619 авто, а 32742 – вживані. Як повідомляють в "Укравтопромі", найчастіше нові BEV завозили з Китаю, а лідером з поставок вживаних електромобілів були США.