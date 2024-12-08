Експортують гібриди: як китайські автовиробники обходять мита ЄС

Китайські автовиробники активно нарощують експорт гібридних автомобілів до Європи, пропонуючи нові моделі, що відповідають попиту місцевих споживачів. Це стало можливим завдяки особливостям тарифної політики Європейського Союзу: нові мита на електромобілі, які ЄС запровадив наприкінці жовтня для захисту внутрішнього ринку, не поширюються на гібриди.

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Про це пише Reuters.

Наприклад, провідний китайський виробник BYD вже пропонує в Європі модель Seal U DM-i, яка коштує 35 900 євро — це дешевше, ніж подібні моделі від Volkswagen і Toyota. Компанія також розглядає можливість локального виробництва в Угорщині для зниження собівартості.

Китайські компанії, такі як Geely і SAIC, також активно адаптують свою продукцію для європейського ринку. Наприклад, Geely нещодавно представила гібрид під брендом Lynk & Co спеціально для Європи.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, експорт гібридів із Китаю до Європи з липня по жовтень зріс більш ніж у три рази, досягнувши 65 800 одиниць. Частка гібридів у загальному обсязі експорту автомобілів із Китаю до Європи за третій квартал зросла до 18%, у той час як частка електромобілів скоротилася до 58%.

Експерти вважають, що зростання популярності гібридів зумовлено не лише новими тарифами, а й потребами споживачів, які шукають економічно вигідні рішення на тлі інфляції.

Покупці обирають гібриди

Зазначається, що гібридні автомобілі, які працюють на поєднанні бензину та електрики, набувають популярності, оскільки покупці вважають їх доступним компромісом між двигунами згоряння та повністю електрикою.

"Збільшення викликано тим, що китайські виробники переходять на PHEV (гібриди, що підключаються до електромережі), як спосіб уникнути нових тарифів ЄС на імпорт BEV (EV з акумуляторним живленням) з Китаю", — сказав аналітик Counterpoint Research Муртуза Алі.

Він очікує, що гібридний експорт Китаю до Європи цього року зросте на 20%, а наступного – ще швидше.

Аналітики зазначають, що Китай, який минулого року став найбільшим у світі експортером автомобілів, продовжує використовувати свій виробничий потенціал, зокрема через зниження попиту на внутрішньому ринку. Водночас виробники обережно реагують на можливість нових торгових обмежень з боку ЄС, уникаючи агресивної цінової конкуренції.

Мита на китайські електромобілі

Нагадаємо, мита ЄС в розмірі до 45,3% на імпорт китайських електромобілів набули чинності наприкінці жовтня.

Запровадження мит підтримали десять країн-членів, тоді як Німеччина та ще чотири країни висловили протест, а 12, зокрема Іспанія, утрималися від голосування.

Введення мит є результатом розслідування, яке встановило, що Китай необґрунтовано субсидує свою автомобільну промисловість. Пекін, у свою чергу, заперечує ці звинувачення і погрожує відповідними митами на європейські молочні продукти, бренді, свинину та автомобілі.

Нагадаємо, що раніше Канада оголосила про запровадження 100% мита на імпорт китайських електромобілів, включаючи моделі Tesla, починаючи з 1 жовтня. Крім цього, країна також ввела 25% мито на імпорт сталі та алюмінію з Китаю.