Экспортируют гибриды: как китайские автопроизводители обходят пошлины ЕС

Китайские автопроизводители активно наращивают экспорт гибридных автомобилей в Европу, предлагая новые модели, отвечающие спросу местных потребителей. Это стало возможным благодаря особенностям тарифной политики Европейского Союза: новые пошлины на электромобили, введенные ЕС в конце октября для защиты внутреннего рынка, не распространяются на гибриды.

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Об этом пишет Reuters.

К примеру, ведущий китайский производитель BYD уже предлагает в Европе модель Seal U DM-i, которая стоит 35 900 евро – это дешевле, чем подобные модели от Volkswagen и Toyota. Компания также рассматривает возможность локального производства в Венгрии для понижения себестоимости.

Китайские компании, такие как Geely и SAIC также активно адаптируют свою продукцию для европейского рынка. К примеру, Geely недавно представила гибрид под брендом Lynk & Co специально для Европы.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, экспорт гибридов из Китая в Европу с июля по октябрь вырос более чем в три раза, достигнув 65 800 единиц. Доля гибридов в общем объеме экспорта автомобилей из Китая в Европу за третий квартал выросла до 18%, в то время как доля электромобилей сократилась до 58%.

Эксперты считают, что рост популярности гибридов обусловлен не только новыми тарифами, но и потребностями потребителей, ищущих экономически выгодные решения на фоне инфляции.

Покупатели выбирают гибриды

Отмечается, что гибридные автомобили, работающие на сочетании бензина и электричества, приобретают популярность, поскольку покупатели считают их доступным компромиссом между двигателями сгорания и полностью электричеством.

"Увеличение вызвано тем, что китайские производители переходят на PHEV (подключаемые к электросети гибриды), как способ избежать новых тарифов ЕС на импорт BEV (EV с аккумуляторным питанием) из Китая", — сказал аналитик Counterpoint Research Муртуза Али.

Он ожидает, что гибридный экспорт Китая в Европу в этом году вырастет на 20%, а в следующем – еще быстрее.

Аналитики отмечают, что Китай, ставший в прошлом году крупнейшим в мире экспортером автомобилей, продолжает использовать свой производственный потенциал, в частности из-за снижения спроса на внутреннем рынке. В то же время производители осторожно реагируют на возможность новых торговых ограничений со стороны ЕС, избегая агрессивной ценовой конкуренции.

Пошлины на китайские электромобили

Напомним, пошлины ЕС в размере до 45,3% на импорт китайских электромобилей вступили в силу в конце октября.

Введение пошлин поддержали десять стран-членов, в то время как Германия и четыре страны выразили протест, а 12, в том числе Испания, воздержались от голосования.

Введение таможенных пошлин является результатом расследования, которое установило, что Китай необоснованно субсидирует свою автомобильную промышленность.

Напомним, что ранее Канада объявила о введении 100% пошлины на импорт. китайских электромобилей, включая модели Tesla, начиная с 1 октября. Кроме этого, страна также ввела 25% пошлину на импорт стали и алюминия из Китая.