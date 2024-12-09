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Самые популярные электромобили ноября: топ-5 моделей, которые выбирали украинцы
В ноябре 2024 года в Украине было зарегистрировано 3742 электромобиля (BEV). По сравнению с ноябрем прошлого года спрос на электротранспорт снизился на 13%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Доля новых автомобилей среди регистраций составила 18%, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 19%.
Также было зарегистрировано 145 коммерческих электромобилей, среди которых новых только 18.
ТОП-5 самых популярных новых электромобилей ноября
- Honda M-NV — 99 единиц;
- BYD Song Plus — 86 единиц;
- Zeekr 001 — 73 единицы;
- Volkswagen iD.4 — 71 единица;
- Audi Q4 e-tron – 35 единиц.
ТОП-5 подержанных электромобилей, зарегистрированных впервые:
- Nissan Leaf — 384 единицы;
- Tesla Model 3 — 301 единица;
- Tesla Model Y — 298 единиц;
- Hyundai Kona Electric — 194 единицы;
- KIA Niro EV – 156 единиц.
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано почти 48 тысяч электромобилей, из которых 20% — новые, а 80% — подержанные.
С января по сентябрь 2024 года в Украинубыло импортировано 45361 легковой электромобиль (BEV). Из этого количества новыми были 12 619 авто, а 32 742 – подержанные. Как сообщают в "Укравтопроме", чаще всего новые BEV завозили из Китая, а лидером по поставкам б/у электромобилей были США .