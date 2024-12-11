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Попит на гібридні авто серед українців зростає: найпопулярніші моделі
У листопаді автопарк України поповнили майже 1,8 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 5% більше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що частка нових авто серед гібридів становила 66%, проти 59% торік.
За даними аналітиків, у сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (194 од.) Другий результат у Audi Q8 (82 од.) Третій за популярністю - Toyota Camry (72 од.).
Як зауважують в "Укравтопромі", у реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (47 од.)
Також у лідерській трійці: Toyota Prius (38 од.) та KIA Niro (36 од.).
Ринок авто в Україні
Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні.
У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.
Нагадаємо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.