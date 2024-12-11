Спрос на гибридные авто среди украинцев растет: самые популярные модели

В ноябре автопарк Украины пополнили около 1,8 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 5% больше, чем в прошлом.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых авто среди гибридов составила 66% против 59% в прошлом году.

По данным аналитиков, в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (194 ед.). Второй результат у A udi Q8 (82 ед.) Третий по популярности – Toyota Camry (72 ед.).

Как отмечают в "Укравтопроме", в регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (47 ед.)

Также в лидерской тройке: Toyota Prius (38 ед.) и KIA Niro (36 ед.).

Рынок автомобилей в Украине

Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре.

В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.

Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.