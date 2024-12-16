Какие авто покупали частные клиенты и юрлица: самые популярные модели

В ноябре украинский автопарк пополнили 5,2 тыс. новых легковых авто. Из этого количества – 3,1 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 2,1 тыс. приобрели юрлица.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2023 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%, а в корпоративном выросли – на 10%.

ТОП-5 авто в частном сегменте

По данным "Укравтопрома", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

1. Toyota RAV-4 – 155 ед.;

2. Volkswagen Tiguan – 133 ед.;

3. Renault Duster – 105 ед.;

4. Honda M-NV – 95 ед.;

5. Toyota Land Cruiser Prado – 92 ед.

ТОП-5 авто в корпоративном сегменте

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

1. Renault Duster – 406 ед.;

2. Toyota Hilux – 145 ед.;

3. Skoda Octavia – 101 ед.;

4. Toyota Land Cruiser Prado – 97 ед.;

5. Peugeot Landtrek – 84 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре.

В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.

Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.