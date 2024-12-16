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Какие авто покупали частные клиенты и юрлица: самые популярные модели
В ноябре украинский автопарк пополнили 5,2 тыс. новых легковых авто. Из этого количества – 3,1 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 2,1 тыс. приобрели юрлица.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2023 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%, а в корпоративном выросли – на 10%.
ТОП-5 авто в частном сегменте
По данным "Укравтопрома", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:
1. Toyota RAV-4 – 155 ед.;
2. Volkswagen Tiguan – 133 ед.;
3. Renault Duster – 105 ед.;
4. Honda M-NV – 95 ед.;
5. Toyota Land Cruiser Prado – 92 ед.
ТОП-5 авто в корпоративном сегменте
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
1. Renault Duster – 406 ед.;
2. Toyota Hilux – 145 ед.;
3. Skoda Octavia – 101 ед.;
4. Toyota Land Cruiser Prado – 97 ед.;
5. Peugeot Landtrek – 84 ед.
Рынок автомобилей в Украине.
Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре.
В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.
Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.