Які авто купували приватні клієнти та юрособи: найпопулярніші моделі

У листопаді український автопарк поповнили 5,2 тис. нових легкових авто.З цієї кількості – 3,1 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 2,1 тис. придбали юрособи.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з листопадом 2023 р., продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 11%, а у корпоративному зросли – на 10%.

ТОП-5 авто у приватному сегменті

За даними "Укравтопрому", купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

1. Toyota RAV-4 - 155 од.;

2. Volkswagen Tiguan - 133 од.;

3. Renault Duster - 105 од.;

4. Honda M-NV - 95 од.;

5. Toyota Land Cruiser Prado - 92 од.

ТОП-5 авто у корпоративному сегменті

Натомість у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

1. Renault Duster - 406 од.;

2. Toyota Hilux - 145 од.;

3. Skoda Octavia - 101 од.;

4. Toyota Land Cruiser Prado - 97 од.;

5. Peugeot Landtrek - 84 од.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні.

У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

Нагадаємо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.