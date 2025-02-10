У січні на ринку скоротилася кількість небанківських фінансових установ

У січні 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на чотири установи. Якщо на початок місяця їх налічувалося 876, то вже станом на 1 лютого їхня кількість зменшилася до 872. Водночас кількість банків залишилася незмінною – 62.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Зміни відбулися через виключення з реєстрів кількох фінансових установ. За власною ініціативою діяльність припинили дві кредитні спілки та один страховий брокер. Крім того, одна фінансова компанія була виключена з реєстрів примусово.

Нацбанк також анулював ліцензії кільком гравцям ринку. Дві кредитні спілки добровільно відмовилися від усіх ліцензій, подавши відповідні заяви. Одна фінансова компанія втратила ліцензію примусово.

Крім цього, 16 фінансових компаній звузили обсяг своїх ліцензій, а для 21 фінансової компанії регулятор примусово виключив окремі види фінансових послуг із дозволених видів діяльності.

Станом на 1 лютого 2025 року на небанківському фінансовому ринку працювали:

478 фінансових компаній (було 479),

55 страховиків non-life (кількість не змінилася),

10 life-страховиків (кількість не змінилася),

один страховик зі спеціальним статусом,

109 ломбардів (кількість не змінилася),

102 кредитні спілки (було 104),

один лізингодавець (кількість не змінилася),

43 страхових брокери (було 44),

73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп залишилася незмінною – 15, так само як і кількість небанківських фінансових груп – 40.

На платіжному ринку також збереглася стабільність. В Україні діють 15 платіжних систем, створених резидентами, включаючи державні, та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами. Кількість платіжних установ не змінилася – їх, як і раніше, 18.

Також без змін залишилася кількість фінансових установ, що надають платіжні послуги (12), банків-емітентів електронних грошей (один) та операторів поштового зв’язку (один).

Серед інших суб’єктів ринку кількість комерційних агентів становить 49, а технологічних операторів платіжних послуг – 30.

Протягом січня 2025 року до Національного банку України надійшло 207 запитів щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Більшість із них стосувалися фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців (135 запитів). Крім того, 38 звернень надійшло від страховиків, 8 – від кредитних спілок і колекторських компаній, 25 – від банків та один запит – від операторів платіжних послуг.

Нагадаємо, НБУ надав дозвіл приватному акціонерному товариству "Українська аграрно-страхова компанія" (УАСК) на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу з ринку.