В январе на рынке сократилось количество небанковских финансовых учреждений

В январе 2025 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на четыре учреждения. Если к началу месяца их насчитывалось 876, то уже по состоянию на 1 февраля их количество уменьшилось до 872. В то же время количество банков осталось неизменным – 62.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Изменения произошли из-за исключения из реестров нескольких финансовых учреждений. По собственной инициативе деятельность прекратили два кредитных союза и один страховой брокер. Кроме того, одна финансовая компания была исключена из реестров принудительно.

Нацбанк также аннулировал лицензии нескольким игрокам рынка. Два кредитных союза добровольно отказались от всех лицензий, подав соответствующие заявления. Одна финансовая компания лишилась лицензии принудительно.

Кроме того, 16 финансовых компаний сузили объем своих лицензий, а для 21 финансовой компании регулятор принудительно исключил отдельные виды финансовых услуг из разрешенных видов деятельности.

По состоянию на 1 февраля 2025 года на небанковском финансовом рынке работали:

478 финансовых компаний (было 479),

55 страховщиков non-life (количество не изменилось),

10 life-страховщиков (количество не изменилось),

один страховщик со специальным статусом,

109 ломбардов (количество не изменилось),

102 кредитных союза (было 104),

один лизингодатель (количество не изменилось),

43 страховых брокера (было 44),

73 коллекторские компании (количество не изменилось).

Количество банковских групп осталось неизменным – 15, равно как и количество небанковских финансовых групп – 40.

На платежном рынке также сохранилась стабильность. В Украине действуют 15 платежных систем, созданных резидентами, включая государственные, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами. Количество платежных учреждений не изменилось – их по-прежнему 18.

Также без изменений осталось количество финансовых учреждений, оказывающих платежные услуги (12), банков-эмитентов электронных денег (один) и операторов почтовой связи (один).

Среди других субъектов рынка количество коммерческих агентов составляет 49, а технологических операторов платежных услуг – 30.

В январе 2025 года в Национальный банк Украины поступило 207 запросов относительно регистрационных и лицензионных действий. Большинство из них касались финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей (135 запросов). Кроме того, 38 обращений поступило от страховщиков, 8 – от кредитных союзов и коллекторских компаний, 25 – от банков и один запрос – от операторов платежных услуг.

Напомним, НБУ предоставил разрешение частному акционерному обществу "Украинская аграрно-страховая компания" (УАСК) на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка.