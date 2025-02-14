Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,80

+0,01

EUR

43,44

+0,08

Наличный курс:

USD

41,76

41,80

EUR

43,90

43,67

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Факторинг и финансовый лизинг исключены из лицензий двух финкомпаний: какие причины

Факторинг и финансовый лизинг исключены из лицензий двух финкомпаний: какие причины
Финучреждениям изменен объем лицензий. Фото: НБУ.

Национальный банк Украины одобрил изменение объема лицензий на осуществление финансовой деятельности для ФК "Финпартнер" и ФК "Астер-Финанс", исключив из них соответствующие финансовые услуги по их заявлениям.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как изменились лицензии

Из лицензий на деятельность финансовой компании исключены следующие финансовые услуги:

  • ФК "Финпартнер" – факторинг и финансовый лизинг;
  • ФК "Астер-Финанс" – финансовый лизинг.

После изменения объема лицензий финансовые компании будут иметь право осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг:

  • ФК "Финпартнер" – предоставление средств и банковских металлов в кредит;
  • ФК "Астер-Финанс" – предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг.

О мерах НБУ

НБУ предоставил разрешение частному акционерному обществу "Украинская аграрно-страховая компания" (УАСК) на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка.

Также Нацбанк принял решение о наложении санкций в виде отзыва лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".

Напомним, в январе 2025 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на четыре учреждения. Если к началу месяца их насчитывалось 876, то уже по состоянию на 1 февраля их количество уменьшилось до 872. В то же время количество банков осталось неизменным – 62.

Автор:
Ольга Опенько