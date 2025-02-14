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Факторинг и финансовый лизинг исключены из лицензий двух финкомпаний: какие причины
Национальный банк Украины одобрил изменение объема лицензий на осуществление финансовой деятельности для ФК "Финпартнер" и ФК "Астер-Финанс", исключив из них соответствующие финансовые услуги по их заявлениям.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как изменились лицензии
Из лицензий на деятельность финансовой компании исключены следующие финансовые услуги:
- ФК "Финпартнер" – факторинг и финансовый лизинг;
- ФК "Астер-Финанс" – финансовый лизинг.
После изменения объема лицензий финансовые компании будут иметь право осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг:
- ФК "Финпартнер" – предоставление средств и банковских металлов в кредит;
- ФК "Астер-Финанс" – предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг.
О мерах НБУ
НБУ предоставил разрешение частному акционерному обществу "Украинская аграрно-страховая компания" (УАСК) на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка.
Также Нацбанк принял решение о наложении санкций в виде отзыва лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".
Напомним, в январе 2025 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на четыре учреждения. Если к началу месяца их насчитывалось 876, то уже по состоянию на 1 февраля их количество уменьшилось до 872. В то же время количество банков осталось неизменным – 62.