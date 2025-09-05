- Категорія
Нацбанк оновлює вимоги до власності та авторизації фінансових послуг
Національний банк України пропонує для обговорення зміни щодо структури власності та авторизації надавачів фінансових послуг, щоб уніфікувати вимоги та поширити їх на іноземні філії й нові категорії провайдерів.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.
Вимоги до структури власності
Проєкт постанови №1 Національного банку передбачає оновлення положення про структуру власності надавачів фінансових послуг і його викладення в новій редакції. Зміни розроблені для приведення правил у відповідність до закону, який удосконалює функції НБУ у державному регулюванні ринків фінансових послуг.
Проєкт № 1 пропонує:
- уніфікувати вимоги до структури власності в одному нормативному акті;
- встановити правила для нефінансових платіжних провайдерів;
- врегулювати розподіл повноважень між комітетами НБУ;
- додати норми щодо застосування та перегляду професійного судження НБУ;
- визначити порядок подання та перевірки документів про структуру власності;
- зобов’язати подання документів при зміні ключових учасників інститутів спільного інвестування;
- поширити вимоги на філії іноземних компаній і встановити щорічне подання документів до НБУ.
Проєкт постанови № 2 НБУ передбачає оновлення нормативних актів щодо авторизації надавачів фінансових послуг, щоб привести їх у відповідність до нової редакції Положення про структуру власності. Зокрема, зміни стосуються:
- реєстрації колекторських компаній;
- порядку здійснення адміністративного провадження та подання документів до НБУ;
- авторизації надавачів фінансових послуг та умов їх діяльності;
- порядку авторизації надавачів фінансових платіжних та обмежених платіжних послуг .
Нагадаємо, раніше Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до положення про авторизацію надавачів фінансових послуг. Документ передбачає запровадження обмеження на ведення фінансовими компаніями господарської діяльності, що не пов’язана з наданням фінансових послуг.