Нацбанк обновляет требования к собственности и авторизации финансовых услуг

Национальный банк Украины предлагает для обсуждения изменения структуры собственности и авторизации предоставлятелей финансовых услуг, чтобы унифицировать требования и распространить их на иностранные филиалы и новые категории провайдеров.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Требования к структуре собственности

Проект постановления №1 Национального банка предусматривает обновление положения о структуре собственности предоставлятелей финансовых услуг и его изложении в новой редакции. Изменения разработаны для приведения правил в соответствие с законом, совершенствующим функции НБУ в государственном регулировании рынков финансовых услуг.

Проект №1 предлагает:

унифицировать требования к структуре собственности в одном нормативном акте;

установить правила для нефинансовых платежных провайдеров;

урегулировать распределение полномочий между комитетами НБУ;

добавить нормы по применению и пересмотру профессионального суждения НБУ;

определить порядок представления и проверки документов о структуре собственности;

обязать представление документов при смене ключевых участников институтов совместного инвестирования;

распространить требования на филиалы иностранных компаний и установить ежегодное представление документов в НБУ.

Проект постановления №2 НБУ предусматривает обновление нормативных актов по авторизации предоставлятелей финансовых услуг, чтобы привести их в соответствие с новой редакцией Положения о структуре собственности. В частности, изменения касаются:

регистрации коллекторских компаний;

порядка осуществления административного производства и подачи документов в НБУ;

авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условий их деятельности;

порядка авторизации предоставлятелей финансовых платежных и ограниченных платежных услуг.

Напомним, ранее Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в положение об авторизации поставщиков финансовых услуг. Документ предусматривает введение ограничения на ведение финансовыми компаниями хозяйственной деятельности, что не связано с предоставлением финансовых услуг.