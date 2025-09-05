- Категория
Нацбанк обновляет требования к собственности и авторизации финансовых услуг
Национальный банк Украины предлагает для обсуждения изменения структуры собственности и авторизации предоставлятелей финансовых услуг, чтобы унифицировать требования и распространить их на иностранные филиалы и новые категории провайдеров.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Требования к структуре собственности
Проект постановления №1 Национального банка предусматривает обновление положения о структуре собственности предоставлятелей финансовых услуг и его изложении в новой редакции. Изменения разработаны для приведения правил в соответствие с законом, совершенствующим функции НБУ в государственном регулировании рынков финансовых услуг.
Проект №1 предлагает:
- унифицировать требования к структуре собственности в одном нормативном акте;
- установить правила для нефинансовых платежных провайдеров;
- урегулировать распределение полномочий между комитетами НБУ;
- добавить нормы по применению и пересмотру профессионального суждения НБУ;
- определить порядок представления и проверки документов о структуре собственности;
- обязать представление документов при смене ключевых участников институтов совместного инвестирования;
- распространить требования на филиалы иностранных компаний и установить ежегодное представление документов в НБУ.
Проект постановления №2 НБУ предусматривает обновление нормативных актов по авторизации предоставлятелей финансовых услуг, чтобы привести их в соответствие с новой редакцией Положения о структуре собственности. В частности, изменения касаются:
- регистрации коллекторских компаний;
- порядка осуществления административного производства и подачи документов в НБУ;
- авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условий их деятельности;
- порядка авторизации предоставлятелей финансовых платежных и ограниченных платежных услуг.
Напомним, ранее Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в положение об авторизации поставщиков финансовых услуг. Документ предусматривает введение ограничения на ведение финансовыми компаниями хозяйственной деятельности, что не связано с предоставлением финансовых услуг.