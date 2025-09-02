НБУ предлагает использовать электронную подпись для раскрытия тайны поставщика платежных услуг

Национальный банк Украины готовит проект изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщиками платежных услуг. Изменения касаются, прежде всего, клиентов небанковских платежных учреждений.

В чем состоят эти изменения и на что они повлияют, узнавала редакция Delo.ua.

Что такое тайна поставщика платежных услуг

Это конфиденциальная информация о лице, пользующемся финансовыми услугами. Поставщик таких услуг имеет доступ к тайне в результате осуществления финансовых операций. Тайна включает в себя данные о физическом или юридическом лице и взаимодействии с третьими лицами.

Такая информация защищается Законом и может быть раскрыта только в случаях и в порядке, установленных законодательством Украины. Порядок хранения, защиты, использования и раскрытия такой информации регулируется Нацбанком.

Что предлагает Нацбанк

В проекте изменений говорится, что формулировать запросы на раскрытие такой тайны можно в электронном варианте.

Для этого может использоваться квалифицированная электронная подпись (КЭП) или усовершенствованная электронная подпись (УЭП) с квалифицированным сертификатом. Может также использоваться другой вариант подписи, отвечающий требованиям Положения об использовании электронной подписи и электронной печати .

В пресс-службе НБУ в комментарии для Delo.ua объяснили, что изменения носят технический характер.

"Это редакторские изменения, якобы усовершенствующие безопасность процесса. На самом деле - простое уточнение с другими нормативно-правовыми актами", - комментирует для Delo.ua Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем.

“Они будут способствовать усовершенствованию порядка раскрытия информации, составляющей тайну предоставлятеля платежных услуг, на письменный запрос (разрешение) владельца такой информации, а также обеспечивают унификацию подходов к оформлению таких письменных запросов (разрешений), в соответствии с требованиями, установленными в Положении о тайне финансовой услуги и Положении о тайне страхования", - комментируют в пресс-службе НБУ.

Есть ли риски для клиентов

В НБУ говорят, что подобные риски отсутствуют.

"Включение УЭП с квалифицированным сертификатом в перечень электронных подписей, которые могут использоваться для подписания запросов (разрешений), составляющих тайну поставщика платежных услуг, в электронной форме владельцами такой информации соответствует общегосударственному подходу", - комментирует пресс-служба Нацбанка.

В Законе Украины "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг", Таможенном кодексе Украины, Налоговом кодексе Украины содержатся нормы, позволяющие гражданам Украины использовать КЭП и УЭП с квалифицированным сертификатом.

Напомним, 27 июля президент Зеленский подписал закон "О факторинге", которым вносятся изменения в закон "О банках и банковской деятельности". Минюст получил право на получение информации, составляющей банковскую тайну для целей представительства интересов государства Украина в зарубежных юрисдикционных органах, в частности в международных арбитражах.

В июле в Минфине заявили, что Украина в любом случае придет к раскрытию банковской тайны.