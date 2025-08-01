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Минюст получил доступ к банковской тайне для защиты интересов государства в международных спорах: детали

клавиатура, замок, банковская карта
Минюст получил доступ к банковской тайне. / Freepik

27 июля президент Зеленский подписал закон "О факторинге", которым вносятся изменения в закон "О банках и банковской деятельности". Минюст получил право на получение информации, составляющей банковскую тайну для целей представительства интересов государства Украина в зарубежных юрисдикционных органах, в том числе в международных арбитражах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства юстиции Украины.

Новый механизм позволяет запрашивать необходимую информацию непосредственно у банков, обеспечивая возможность полноценного представительства интересов Украины в международных судебных институциях и фактически предоставляет Украине инструмент реальной правовой защиты.

" Это решение решает проблему, которая долгое время препятствовала полноценной защите интересов Украины. Несмотря на законные полномочия представлять государство, Министерство юстиции не имело доступа к части важных доказательств по делам против субъектов, связанных с государством-агрессором, из-за ограничений на получение информации, составляющей банковскую тайну. ", - отметили.

Норма будет действовать на время военного положения и еще через два года после его завершения.

Напомним, в июле в Минфине заявили, что Украина в любом случае придет к раскрытию банковской тайны. "В Национальной стратегии доходов записано, что мы должны к этому прийти. И это в любом случае будет", - отметил тогда заместитель министра финансов Денис Улютин во время заседания финансового комитета Верховной Рады.

Автор:
Татьяна Ковальчук