НБУ предлагает новые правила авторизации финансовых и платежных учреждений

Национальный банк Украины выставил на обсуждение проект изменений авторизации предоставлятелей финансовых услуг и финансовых платежных услуг.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Цель документа – усовершенствовать процедуры контроля и приведения деятельности учреждений в соответствие с законодательством.

Основные предложения проекта

Соответствие закону о рейтинговании: авторизационные условия будут приведены в соответствие с требованиями нового законодательства.

Оценка финансового состояния собственников существенного участия: предусмотрена более тщательная проверка финансового и имущественного положения собственников существенного участия, в том числе паевых инвестиционных фондов при их управлении активами.

Разрешение на включение вклада в капитал: совершенствуется порядок получения разрешения, в частности, определение собственных средств инвестора-юридического лица.

Запрет использования торговых марок: компании, выведенные с рынка из-за аннулирования лицензии, не смогут использовать свои бренды.

Обновление критериев деловой репутации: устанавливаются новые признаки небезупречной деловой репутации для лиц, связанных с операциями на рынках капитала.

Согласование увеличения уставного капитала страховщика: предусмотрен четкий порядок согласования капитала за счет эмиссионного дохода и определение даты подачи документов в НБУ.

Проект направлен на повышение прозрачности и безопасности финансового рынка, обеспечение стабильности и защиты интересов клиентов финансовых учреждений.

Добавим, в сентябре Нацбанк предложил для обсуждения изменения структуры собственности и авторизации предоставлятелей финансовых услуг, чтобы унифицировать требования и распространить их на иностранные филиалы и новые категории провайдеров.