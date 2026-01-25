Запланована подія 2

НБУ пропонує нові правила для виявлення безліцензійних фінансових операцій

нбу, обговорення
НБУ вдосконалює порядок виявлення безліцензійної діяльності / НБУ

Національний банк України оприлюднив для громадського обговорення проєкт змін до Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової/обмеженої платіжної послуги та виявлення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг та платіжному ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

У документі пропонується, зокрема, надавати Національному банку можливість залучати третіх осіб для проведення поглибленого аналізу діяльності компаній і операцій.

Крім того, Проєкт передбачає удосконалення розподілу повноважень між структурними підрозділами НБУ:

  • Правлінням;
  • Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
  • оверсайтом платіжної інфраструктури;
  • Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Метою змін є підвищення ефективності контролю за безліцензійною діяльністю та забезпечення прозорого і безпечного функціонування ринку небанківських фінансових послуг в Україні.

Громадські обговорення проєкту триватимуть відповідно до процедур НБУ, після чого документ буде доопрацьований та затверджений.

Також НБУ виставив на обговорення проєкт змін щодо авторизації надавачів фінансових послуг та фінансових платіжних послуг.

Автор:
Тетяна Гойденко