50 копійок залишаються в обігу, поступово замінюючи на "шаги" - Пишний

гроші
Нацбанк України докарбовує монети / Pixabay

В Україні в обігу перебуває 1,5 млрд монет номіналом 50 копійок. Для підтримки їхньої кількості та якості Національний банк щороку докарбовує від 20 до 30 млн монет. 

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю інформагенції "Укрінформ".

Про копійки 

Україні в готівковому обігу наразі перебуває понад 14 млрд монет різного номіналу, з яких 1,5 млрд становлять монети по 50 копійок.

За його словами, потреба в монетах номіналом 50 копійок залишається високою, проте найближчим часом їх планують поступово замінити на монети нового номіналу - "шаги". Пишний наголосив, що 50 копійок не будуть вилучені з обігу одразу: вони залишатимуться паралельно з шагами та матимуть однакові технічні характеристики, включно з діаметром і вагою.

Очільник Нацбанку додав, що з часом нові 50 "шагів" можуть набути символічної та колекційної цінності, але протягом кількох років вони залишатимуться повноцінними платіжними засобами в готівковому обігу.

"Але деякий час вони ще служитимуть саме для готівкового обігу. Через певний період, цілком можливо, підлягатимуть вилученню через зношення", - сказав Пишний.

Він додав, що очікує рішення парламенту про перейменування копійки на "шаг" найближчим часом. 

"Ми розглядаємо заміну копійки на шаг як завершення грошової реформи, розпочатої в 1996 році. "Шаг" – це не забаганка Національного банку, не наша вигадка. Це питома українська назва, глибоко історично вкорінена в українську культуру, що підтверджено відповідними дослідженнями Національної академії наук України", – підкреслив Пишний.

Чому НБУ хоче замінити назву монет

Національний банк України підкреслює, що назва "шаг" має глибоке українське коріння, яке використовувалося ще в XVI–XVII століттях, як на українських територіях, так і в грошовій системі. Цей термін унікальний для української культури й широко зустрічається в класичних творах української літератури, зокрема в роботах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

"Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників", - підкреслюють в НБУ.

Очікується, що ці зміни стануть черговим кроком у зміцненні національної самобутності України та остаточному розриві з російським впливом на грошову систему.

Водночас НБУ не планує спеціально, через зміну назви,  вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги.

"Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги", - наголошують у регуляторі.

У березні 2025 року у Національному банку України заявили, що розпочнуть процес підготовки та обговорення дизайну монет "шаг"після того, як Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт.

Автор:
Ольга Опенько