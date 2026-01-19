50 копеек остаются в обращении, постепенно заменяя на "шаги" — Пышный

В Украине в обращении находятся 1,5 млрд монет номиналом 50 копеек. Для поддержания их количества и качества Национальный банк ежегодно стоит от 20 до 30 млн монет.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью информагентству "Укринформ".

О копейках

Украине в наличном обороте находится более 14 млрд монет различного номинала, из которых 1,5 млрд составляют монеты по 50 копеек.

По его словам, потребность в монетах номиналом в 50 копеек остается высокой, однако в ближайшее время их планируют постепенно заменить на монеты нового номинала - "шаги". Пышный отметил, что 50 копеек не будут изъяты из обращения сразу: они будут оставаться параллельно с шагами и будут иметь одинаковые технические характеристики, включая диаметр и вес.

Глава Нацбанка добавил, что со временем новые 50 "шагов" могут приобрести символическую и коллекционную ценность, но в течение нескольких лет они будут оставаться полноценными платежными средствами в наличном обращении.

"Но некоторое время они еще будут служить именно для наличного обращения. Через определенный период, вполне возможно, будут подлежать изъятию из-за износа", - сказал Пышный.

Он добавил, что ожидает решения парламента о переименовании копейки в "шаг" в ближайшее время.

"Мы рассматриваем замену копейки на шаг как завершение денежной реформы, начатой в 1996 году. "Шаг" - это не прихоть Национального банка, не наша выдумка. Это удельное украинское название, глубоко исторически укорененное в украинскую культуру, что подтверждено соответствующими исследованиями Национальной академии наук Украины", - подчеркнул.

Почему НБУ хочет заменить название монет

Национальный банк Украины подчеркивает, что название "шаг" имеет глубокие украинские корни, которые использовались еще в XVI–XVII веках, как на украинских территориях, так и в денежной системе. Этот термин уникален украинской культуре и широко встречается в классических произведениях украинской литературы, в частности в работах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

"Это уникальное наименование монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей", - подчеркивают в НБУ.

Ожидается, что эти изменения станут очередным шагом по укреплению национальной самобытности Украины и окончательном разрыве с российским влиянием на денежную систему.

В то же время НБУ не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги.

"Монеты "копейка" и "шаг" будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги", - подчеркивают в регуляторе.

В марте 2025 года в Национальном банке Украины заявили, что начнут процесс подготовки и обсуждения дизайна монет "шаг" после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект.