НБУ оприлюднюватиме більше даних про валютний ринок України

Національний банк розширює обсяг статистичної інформації про валютний ринок, збільшуючи перелік даних у відкритому доступі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Більше відкритих даних

Відтепер користувачі можуть ознайомитися з додатковими показниками валютного ринку.

До нових даних увійшли:

обсяги банківських металів (без фізичної поставки), куплених банками у юридичних та фізичних осіб;

обсяги купівлі та продажу банківських металів фізичними особами із фізичною поставкою.

Інформація, починаючи із січня 2025 року, буде щомісяця оновлюватися в розділі "Статистика" на порталі НБУ (Статистика зовнішнього сектору / Офіційний курс гривні до іноземних валют та показники валютного ринку України).

