НБУ оприлюднюватиме більше даних про валютний ринок України

нбу
НБУ додав нові дані у відкриту статистику / НБУ

Національний банк розширює обсяг статистичної інформації про валютний ринок, збільшуючи перелік даних у відкритому доступі. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Більше відкритих даних

 Відтепер користувачі можуть ознайомитися з додатковими показниками валютного ринку.

До нових даних увійшли:

  • обсяги банківських металів (без фізичної поставки), куплених банками у юридичних та фізичних осіб;
  • обсяги купівлі та продажу банківських металів фізичними особами із фізичною поставкою.

Інформація, починаючи із січня 2025 року, буде щомісяця оновлюватися в розділі "Статистика" на порталі НБУ (Статистика зовнішнього сектору / Офіційний курс гривні до іноземних валют та показники валютного ринку України).

Нагадаємо, НБУ планує врегулювати порядок забезпечення кіберзахисту та інформування про значні кіберінциденти для всіх операторів критичної інфраструктури фінансового сектору, включно з учасниками платіжного ринку.

Автор:
Ольга Опенько