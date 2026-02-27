НБУ збільшив граничні строки розрахунків за експортом сільгосптехніки до 270 днів

Національний банк України підвищив граничні строки розрахунків для операцій з експорту сільськогосподарської та спеціалізованої техніки зі 180 до 270 днів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Зміни НБУ для експорту сільськогосптехніки

Нові строки застосовуватимуться до операцій, здійснених з 1 березня 2026 року, та стосуються товарів із кодами УКТ ЗЕД: 8424, 8428, 8432, 8716.

За даними НБУ, подовження строків розрахунків сприятиме зростанню обсягів експорту та виробництва техніки, стимулюватиме інвестиції у машинобудівні підприємства, допомагатиме збереженню трудового потенціалу та створенню нових робочих місць. Крім того, це розширить можливості для виходу на нові ринки збуту та забезпечить збільшення валютної виручки для України.

Зміни ухвалені постановою Правління НБУ від 26 лютого 2026 року № 18 і набирають чинності з 28 лютого 2026 року.

Нагадаємо, на початку лютого НБУ оприлюднив оновлений макроекономічний прогноз на 2026–2028 роки, у якому окреслив очікувану динаміку інфляції, економічного зростання, ринку праці та обсягів міжнародної фінансової допомоги.