Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,18

43,10

EUR

51,22

51,07

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ збільшив граничні строки розрахунків за експортом сільгосптехніки до 270 днів

НБУ
З 1 березня 2026 року нові строки розрахунків за експортом машинобудівної техніки / НБУ

Національний банк України підвищив граничні строки розрахунків для операцій з експорту сільськогосподарської та спеціалізованої техніки зі 180 до 270 днів. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Зміни НБУ для експорту сільськогосптехніки

Нові строки застосовуватимуться до операцій, здійснених з 1 березня 2026 року, та стосуються товарів із кодами УКТ ЗЕД: 8424, 8428, 8432, 8716.

За даними НБУ, подовження строків розрахунків сприятиме зростанню обсягів експорту та виробництва техніки, стимулюватиме інвестиції у машинобудівні підприємства, допомагатиме збереженню трудового потенціалу та створенню нових робочих місць. Крім того, це розширить можливості для виходу на нові ринки збуту та забезпечить збільшення валютної виручки для України.

Зміни ухвалені постановою Правління НБУ від 26 лютого 2026 року № 18 і набирають чинності з 28 лютого 2026 року.

Нагадаємо, на початку лютого НБУ оприлюднив оновлений макроекономічний прогноз на 2026–2028 роки, у якому окреслив очікувану динаміку інфляції, економічного зростання, ринку праці та обсягів міжнародної фінансової допомоги.

Автор:
Ольга Опенько