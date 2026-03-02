Запланована подія 2

Новые стандарты безопасности: НБУ планирует изменить правила охраны банков

НБУ
Национальный банк обновляет правила защиты помещений банков / НБУ

Национальный банк Украины предлагает обновить правила по организации защиты помещений банков и юридических лиц, работающих с наличными деньгами. Изменения предполагают адаптацию норм к действующему законодательству.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Новые стандарты защиты банков

Цель изменений - приведение норм к требованиям закона "О банках и банковской деятельности" и соответствующих приказов ГП "УкрНИЦЦ", а также повышение безопасности операций с наличными деньгами.

В частности, проект постановления предусматривает:

  • возможность банкам и финансовым учреждениям самостоятельно выбирать расположение хранилищ и сейфов инкассаторов;
  • уточнение мест установки камер видеонаблюдения, в том числе в зоне клиентов;
  • усовершенствование обустройства рабочих мест работников, осуществляющих операции с ценностями во время приемки и передачи их инкассаторам.

Предлагаемый для обсуждения документ может вступить в силу с 30 июня 2026 года. Он призван повысить эффективность и безопасность работы банков и финансовых учреждений, работающих с наличными деньгами.

Напомним, НБУ обновил порядок выявления и анализа безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке

Автор:
Ольга Опенько