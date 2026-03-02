- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Новые стандарты безопасности: НБУ планирует изменить правила охраны банков
Национальный банк Украины предлагает обновить правила по организации защиты помещений банков и юридических лиц, работающих с наличными деньгами. Изменения предполагают адаптацию норм к действующему законодательству.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Новые стандарты защиты банков
Цель изменений - приведение норм к требованиям закона "О банках и банковской деятельности" и соответствующих приказов ГП "УкрНИЦЦ", а также повышение безопасности операций с наличными деньгами.
В частности, проект постановления предусматривает:
- возможность банкам и финансовым учреждениям самостоятельно выбирать расположение хранилищ и сейфов инкассаторов;
- уточнение мест установки камер видеонаблюдения, в том числе в зоне клиентов;
- усовершенствование обустройства рабочих мест работников, осуществляющих операции с ценностями во время приемки и передачи их инкассаторам.
Предлагаемый для обсуждения документ может вступить в силу с 30 июня 2026 года. Он призван повысить эффективность и безопасность работы банков и финансовых учреждений, работающих с наличными деньгами.
Напомним, НБУ обновил порядок выявления и анализа безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке