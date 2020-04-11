К чему приведет идея Офиса Зеленского включить печатный станок

Судя по всему, "антиколомойский" законопроект не вынесут на рассмотрение Верховной Рады в понедельник, 13 апреля. И это очень плохой знак.

Плохой знак это само по себе, но очень плохим его делают другие обстоятельства. У меня реально ощущения как весной 2014 года, только в этот раз я уже готов. Но давайте я и вам все расскажу.

Дело в том, что по Офису президента Украины ходит идиотская идея о том, что не надо занимать деньги, если можно их просто напечатать. Да вот тупо врубить станок. И это не я придумал, вон Виктория Страхова уже открыто об этом пишет. И спорят уже, сколько миллиардов надо напечатать.

Несмотря на то, что любому, кто помнит веселые девяностые, эта идея кажется идиотской, Офис президента обсели колерованные мудрилы, которые придумали для включения печатного станка радужные обоснования.

Мудрилы говорят следующее: "Смотрите, все страны включили печатный станок, а мы не включили. А значит, гривна будет укрепляться опять, и нашему экспорту опять будет плохо. Соответственно, мы тоже можем включить станок, как бы немножко, аккуратно, чуть-чуть и ничего страшного не произойдет с курсом. Потому что все включили".

На резонные замечания, что у нас падение промпроизводства и сокращение экономики, нам говорят, что вот как раз все эти деньги, которые мы напечатаем, и можно будет потратить на помощь бизнесу! И он сразу расцветет, ну И будет у нас рай, и будет у нас сад, возьмем деньги из ниоткуда и ничего не произойдет, потому что их все берут из ниоткуда, и в результате поможем всем. Простое решение, а простые решения, как мы знаем, просто обожает наш президент. Надо просто перестать стрелять, надо чтобы просто пришли новые, надо чтобы никто не воровал и прочие простые сермяжные истины от величайшего лидера современности.

Так что в Офисе президента все ходят воодушевленные. Хаос — это лестница, кризис — это возможности, как говорили нам интриганы из сериалов и гуру успешного успеха.

Послушайте, но это ж полная херня. Все мировые валюты дешевеют, но гривна недавно чуть не сорвалась в пропасть ДАЖЕ НА ФОНЕ УДЕШЕВЛЕНИЯ из-за снижения учетных ставок. Офигительная идея в такой ситуации подпечатать чуть-чуть гривны не учитывает объективные факторы. Доллары и евро — это мировые резервные валюты, их скупают в том числе для резервов, потому что все в мире ВЕРЯТ в экономики США и Евросоюза. Или в японскую экономику, или в швейцарскую банковскую систему. ВСЕ ВЕРЯТ. Не только центробанки и инвесторы.

Именно потому сотни миллионов людей по всему миру, на свои тугрики накупили миллиарды наличных долларов и евро. Потому что верят.

В украинскую гривну никто не верит. Ни украинцы, ни инвесторы, ни даже украинская власть, традиционно предпочитающая взятки в долларах и дачи в Европе. При этом хотелось бы отметить важную вещь. В США и Европе количественное смягчение идет на помощь настоящему бизнесу, продуктами которого пользуемся мы все.

Посмотрим, что предлагает рупор Коломойского господин Данилишин, который возглавляет Наблюдательный совет Нацбанка Украины (не правление, а именно Наблюдательный совет). Он говорит, что Нацбанк должен включить станок, напечатать денег, на эти деньги выкупить облигации внутреннего займа у украинских банков. То есть мы печатаем деньги и отдаем их по сути ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, вызванного долгами. Или надо дефолтнуть по ОВГЗ, потому что в бюджете нет денег на их выплату (что автоматически ввалит наши банки, потому что они одни из основных держателей ОВГЗ). То есть государство предлагает нам включить станок ради их эффективных антикоронавирусных мер (дезинфекции улиц, например, или организации ловли пловцов по Днепру), закупок фуфломицинов и ради прикрытия их же провала в экономике, который произошел ДО коронавируса.

Может мы поверим, что Владимир Зеленский и Кабмин помогут украинскому бизнесу? Конечно помогут, уже ж помогали, ага. Мы получим каникулы на ЕСВ на пару месяцев, а Ахметов, заводы которого продолжают работать на полную мощность, сможет не платить земельный налог на пару месяцев. Ахметов-то налог потом заплатит, у него все работает, ему есть, с чего платить, его государство просто прокредитовало считай на пару месяцев. А нам ЕСВ из каких прибылей платить?

Украинский малый и средний бизнес не имеет своих депутатов, боится как огня политической деятельности — соответственно нет никого в парламенте, кто бы защитил украинский бизнес. Мы беззащитны, Д7 пока до парламента не добралась.

Защитники есть у Коломойского, у Ахметова, у Суркисов, у Пинчука, у Жеваго, у Палицы и так далее. Вот кому пойдут все те немногие бенефиты от включения печатного станка. Вот Суркисы получат 7 миллиардов гривен, быстро поменяют их на баксы, а вы будете страдать от высокого курса потом. Коломойский на "Центрэнерго" и "МАУ" получит. И остальные получат. А мы получим гиперинфляцию и курс, который улетит в космос.

И потому "МАУ" уже просит льготный кредит и ДТЭК ноет, что зарплаты платить нечем. Я поверю ДТЭКу, что им зарплаты нечем платить, когда клуб "Шахтер" закроют. Потому что на зарплату одного бразильца можно целую шахту содержать. И когда депутаты Бенины скажут что он — крыса, и когда "плюсы" это разгонят — вот тогда я поверю, что у Бени деньги закончились. А так, сорян, не верю.

Если почитать Викторию Страхову, то она говорит о том, что она за то, чтоб деньги не отдавать населению ("не на проедание"), а отдать КРУПНОМУ БИЗНЕСУ и на инфраструктуру (это тоже крупному бизнесу, ему построят дорогу под завод или элеватор по той же причине — у него есть лоббисты, а у малого бизнеса нет).

Тут вообще все странно. Данилишин говорил, что деньги мы потратим на выкуп ОВГЗ? А тут уже станок просто печатает деньги, которые уже можно выбирать, куда тратить. То есть у нас дефицит государственного бюджета, и мы типа включим станок и профинасируем не дефицит, а крупный бизнес. А с дефицитом мы что будем делать? Смотреть на него? Ути-пути мой красивенький?

Аргументом для возможности включения станка является то, что у нас за март инфляция в годовом исчислении 2,3% (то есть годовая будет 2,3%, если все остальные месяцы будут, как март). Это низкая инфляция и типа можно печатать.

Ребята, в эпицентре ядерного взрыва может быть инфляция и 0%. Если все выжжено, если вы тушили все в стране, что можно, если карантин, если мы в огромном кризисе и мир в кризисе, если перекрыты границы, инфляция очевидно будет падать, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЦЕНЫ НЕ РАСТУТ или что гривны не хватает экономике. У вас просто не продается нихера.

Понятно, что все эти разговоры про печатный станок — они не для каких-то планов по спасению, потому что ни к какому спасению не приведут. И потому не надо там искать логику. Все эти разговоры только для того, чтобы Коломойский смог вынести из Нацбанка людей, которые не идиоты и против включения станка (и против того, чтобы подмахивать Коломойскому, что для него чревато потерей бабок и преследованием ФБР). Глава НБУ Смолий уже сказал, что не будет включать станок. Вот все и начали орать про включение печатного станка.

Вот вам и вся разгадка, а потому логики в предложениях этих всех людей нет. Это дымовая завеса. Однако я знаю, что будет после включения станка. И вы знаете. Все знают. Мы все это уже видели. Я был там у врат тангейзера.

У вас при таком уровне экономической активности инфляция может быть на бумаге любой на самом деле. Но если вы начнете печатать ничем кроме ваших фантазий не обеспеченные бабки, ВСЕ ВСЁ ПОЙМУТ. Все в стране знают, что Зекоманда и ОП некомпетентны, они не то, что работать не могут, они даже своровать не могут. Уровень компетентности зеленой команды каждый может пронаблюдать на пленках Дениса Ермака или выглянув в окно.

Все знают, что наша экономика дышит на ладан. Печатный пресс только опустится на первый рулон бумаги, как лавина уже сорвется. И вся страна будет жить, ожидая курса 50 в лучшем случае. А в худшем — сразу будет прицеливаться к обменному курсу патронов на тушенку. И все заложат будущий повышенный курс во все — от услуг до гречки, а любую гривну будут тут же менять на валюту. Потому что включив станок сложно остановиться. Потому что от "МВФ пошел нахер" никакой подстраховки не будет. И так по цепочке все начнет расти, при том, что в мире кризис и цены падают.

А потом окажется, что выплаты бюджетникам не позволяют им прожить, а государство по официальному курсу ничего купить не может, потому что никто за резанную бумагу ничего не продает. И тогда надо будет печать еще денег и еще, и еще и так вплоть до ужасного конца. И начнется продовольствие по карточкам или за баксы. Два курса сначала. Махинации, коррупция, грабежи, беспредел силовиков, вода по часам, свет по часам, дефицит, все за баксы, все за евро, бюджетники делают что-то только если подмажешь, работы нет и ничего нет. У нас государство перераспределяет колоссальный процент ВВП и если его парализовать — всему пздц. Коронавирус покажется мелочью на фоне того, что нас ждет.

Мы обеднеем все, а выиграют в этом лохотроне те, кто конвертнет бабки из первого пакета помощи в доллары и потом все скупит за бесценок или отожмет. Инфляция — это налог на нас всех. Когда он 5-10%, это только подстегивает. Когда он 70-700% или больше — это просто уже выживание. Если еще намного выше, это коллапс всего по порядку. Полиорганическая недостаточность, когда у тебя отказывает все по очереди, и ты валяешься в реанимации и висишь на системе поддержания жизни.

Я понимаю, зачем это Коломойскому. Он тогда будет иметь сваливший МВФ, ручной Нацбанк и президента с рейтингом 3%, который держится только на дубинках того, кого нельзя называть. И Коломойский сможет крутить этим президентом как угодно, а ферросплавы все равно за доллары торгуются. Так что понятно, зачем весь этот движ Коломойскому, и почему его спикеры нас убеждают, что печатать ничем не обеспеченные деньги и распределеять шкуру неполученных доходов бюджету не страшно, для него как раз хаос и лестница и возможность.

А самому Зеленскому это нахрена?