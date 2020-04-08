Главный блокировщик "антиколомойского" закона выдвинул требования власти

Народный депутат Антон Поляков, который подал более 6000 поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков, выдвинул властям ряд требований, после выполнения которых он согласится отозвать большую часть этих поправок.

Свои требования депутат назвал утром 8 апреля в Facebook.

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В частности, Поляков признал, что "большая часть" его поправок носит технический характер и призвана, прежде всего, затормозить рассмотрение банковского законопроекта.

При этом отозвать их депутат согласится, если власть выполнит требования, которые сам Поляков называет "требованиями украинского народа". Среди них:

1) Пересмотр принятого закона о рынке земли, согласование его положений с аграриями.

2) Откладывание второго этапа медицинской реформы.

"Нужно создать новую концепцию с учетом тех проблем, которые мы переживаем во время эпидемии после достижений всех предыдущих "реформаторов" за последние 29 лет", — заявил Поляков.

3) Отмена законов, которые обязывают физических лиц-предпринимателей пользоваться кассовыми аппаратами и выдавать чеки.

"Если власти согласятся принять озвученные мной требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки. Останутся только те моменты, которые для меня являются принципиальными. Я не хочу, чтобы наш Народ стал заложником Национального банка Украины, который будет стоять выше закона", — пояснил парламентарий.

Он добавил, что ему "безразлична судьба" олигарха Игоря Коломойского, который заинтересован в непринятии банковского законопроекта, ведь это не позволит ему получить контроль над национализированным ПриватБанком.

Более того, сам Поляков якобы "готов был поддержать банковский законопроект, если бы он был разработан таким образом, чтобы только запретить возвращение банков предыдущим владельцам".

Как известно, принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд.

Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта.

Напомним, рассмотрение земельного закона депутаты также пытались затянуть, внеся многочисленные правки (всего 4018 поправок). Поэтому данный закон Рада рассматривала почти 2 месяца.

Как сообщалось, 30 марта Рада приняла в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект. Законопроектом регулируются полномочия НБУ по выводу банков с рынка, признание их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

25 марта часть депутатов из "Слуги народа" призвала как можно скорее принять "антиколомойский" закон, чтобы получить помощь от МВФ и избежать дефолта. В тот же день на сайте Рады зарегистрировали сразу 3 альтернативных законопроекта.

Их авторами стали соответственно соратник Игоря Коломойского депутат Игорь Палица, депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, которого также связывают с Коломойским, и депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая работала на канале "1+1", принадлежащем Коломойскому.