"Это путь в никуда", — Коломойский назвал "антиколомойский" закон "антиукраинским"

Принятый в первом чтении "антиколомойский" законопроект №2571-д, которым предлагается ввести запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам, предприниматель, бывший топ-акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский назвал антиукраинским.
Об этом он заявил 7 апреля в интервью "Новому времени".
"Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", — отметил он.
При этом, на уточняющий вопрос, как произошло, что правки в этот документ ко второму чтению подали народные депутаты, которые симпатизируют самому Коломойскому он отметил: "Насколько я знаю, они симпатизируют Украине. Я никого ни о чем не просил".
С рекордсменом по количеству поданых правок, внефракционным народным депутатом Антоном Поляковым (в общей сложности подал 6 тысяч замечаний) Коломойский не знаком, однако знает, что это "депутат, которого исключили из "СН" за то, что он говорил правду". Однако бизнесмен признался, что с другим рекордсменом, нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским (подал больше тысячи правок) он продолжает общаться. Также Коломойский добавил, что выступает за реструктуризацию долгов Украины. А вот с президентом Владимиром Зеленский законопроект, по его словам, он не обсуждал.
"Вообще не обсуждал. Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука", — подытожил Коломойский.
Напомним, что 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон. Законопроектом регулируются полномочия Национального банка по выводу банков с рынка и признание их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.
25 марта часть депутатов из "Слуги народа" призвала как можно скорее принять "антиколомойский" закон, чтобы получить помощь от МВФ и избежать дефолта. В тот же день на сайте Рады зарегистрировали сразу 3 альтернативных законопроекта. Их авторами стали соответственно соратник Игоря Коломойского депутат Игорь Палица, депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, которого также связывают с Коломойским, и депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая работала на канале "1+1", принадлежащем Коломойскому.
Ко вторнику, 7 апреля, момент к документу подано уже больше 16 тысяч правок.