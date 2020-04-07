"Это путь в никуда", — Коломойский назвал "антиколомойский" закон "антиукраинским"

Принятый в первом чтении "антиколомойский" законопроект №2571-д, которым предлагается ввести запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам, предприниматель, бывший топ-акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский назвал антиукраинским.

Об этом он заявил 7 апреля в интервью "Новому времени".

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"Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", — отметил он.

При этом, на уточняющий вопрос, как произошло, что правки в этот документ ко второму чтению подали народные депутаты, которые симпатизируют самому Коломойскому он отметил: "Насколько я знаю, они симпатизируют Украине. Я никого ни о чем не просил".

С рекордсменом по количеству поданых правок, внефракционным народным депутатом Антоном Поляковым (в общей сложности подал 6 тысяч замечаний) Коломойский не знаком, однако знает, что это "депутат, которого исключили из "СН" за то, что он говорил правду". Однако бизнесмен признался, что с другим рекордсменом, нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским (подал больше тысячи правок) он продолжает общаться. Также Коломойский добавил, что выступает за реструктуризацию долгов Украины. А вот с президентом Владимиром Зеленский законопроект, по его словам, он не обсуждал.

"Вообще не обсуждал. Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука", — подытожил Коломойский.

Напомним, что 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон. Законопроектом регулируются полномочия Национального банка по выводу банков с рынка и признание их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

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25 марта часть депутатов из "Слуги народа" призвала как можно скорее принять "антиколомойский" закон, чтобы получить помощь от МВФ и избежать дефолта. В тот же день на сайте Рады зарегистрировали сразу 3 альтернативных законопроекта. Их авторами стали соответственно соратник Игоря Коломойского депутат Игорь Палица, депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, которого также связывают с Коломойским, и депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая работала на канале "1+1", принадлежащем Коломойскому.

Ко вторнику, 7 апреля, момент к документу подано уже больше 16 тысяч правок.