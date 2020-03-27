"Країна потребує капіталу" — бізнес-асоціації закликали Раду навіть не думати про дефолт

Українські бізнес-асоціації закликали депутатів Верховної Ради України діяти рішуче та терміново прийняти закони, необхідні для надання коштів Міжнародного Валютного Фонду Україні за програмою розширеного фінансування (EFF), а також для отримання кризових коштів, спрямованих на підтримку України в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомила прес-служба Європейської бізнес-асоціації.

В заяві йдеться про те, що економічний спад у світі від пандемії коронавірусу, ймовірно, стане одним з найбільших потрясінь за декілька поколінь.

"Органи керівництва різних держав здійснюють швидкі кроки, щоб спробувати запобігти краху їх економік, банкрутству компаній, втраті десятків мільйонів робочих місць та знищенню заощаджень та засобів до існування своїх громадян. Буквально вчора, 26 березня, лідери країн Великої двадцятки (G-20) виступили зі спільною заявою, в якій оголосили готовність вкласти у глобальну економіку понад 5 трильйонів доларів для подолання негативних наслідків пандемії. Більшість економістів сходяться на думці, що світ вже вступив у період рецесії, не маючи впевненості як довго вона триватиме і наскільки глибокими будуть наслідки для економіки", — зазначено в заяві.

За різними оцінками, падіння світової економіки буде таким же різким, як під час глобальної фінансової кризи 2009 року, а, можливо, і сильнішим, в залежності від того, як швидко вдасться впоратись зі зростанням кількості випадків зараження та наскільки суворі карантинні заходи доведеться вжити країнам.

"Загроза коронавірусу для таких ринків, що розвиваються, як Україна, ще масштабніша — як у галузі охорони здоров'я, так і в економічному плані. Міжнародні ринки капіталу закрилися для цієї групи країн, і Інститут міжнародних фінансів повідомляє, що з 21 січня 80 мільярдів доларів США було виведено з країн, що розвиваються", — заявили в асоціаціях.

Хоча Україна вступила в кризу, спричинену вірусом, із золотовалютними резервами в іноземній валюті на суму 27 млрд доларів США, наслідки кризи для України вже мають серйозний економічний ефект, який буде лише посилюватися в наступні дні та місяці, йдеться в заяві.

"Ситуація з бюджетом критична. За перші два місяці поточного року доходи були недовиконані на 17 млрд грн, за збереження цієї тенденції дефіцит бюджету у 2020 році вдвічі перевищить заплановані 96 млрд грн. Крім того, карантинні заходи в Україні та глобальна економічна криза вже болюче вдарили по бізнесу і призведуть до різкого скорочення виробництва та податків. Враховуючи очікуване 20-50% падіння продажів компаній, за даними останнього опитування наслідків впливу на бізнес, бюджет отримає значно нижчі податкові надходження у 2020 році, водночас соціальні виплати продовжать збільшуватися. Боротьба з розповсюдженням COVID-19 потребує щонайменше понад 200 млрд гривень, хоча ця сума може бути значно більшою", — заявили в бізнес-асоціаціях.

До того ж, говориться в заяві, перед урядом стоїть питання виплат зовнішніх і внутрішніх боргів. Якщо погашення внутрішніх боргів можливо буде рефінансувати, то погашення зовнішніх боргів у сумі 3,5 млрд доларів США до кінця року та подвоєння або навіть потроєння дефіциту бюджету до 7-10 млрд доларів США означають потребу у фінансуванні в діапазоні 10-13 млрд доларів США (400-500 млрд грн). "Провідні експерти прогнозують, що у випадку продовження карантину на декілька місяців, та за наявності програми Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), ВВП України у 2020-му році впаде на 9%, а курс гривні може сягнути 35 грн/доларів США".

Однак без програми МВФ, попереджує бізнес, попередній прогноз ще жахливіший — двозначний економічний спад, стрімке спустошення золотовалютних резервів, висока інфляція та значне зростання безробіття.

"Без підтримки МВФ та інших міжнародних організацій з бюджетними розривами можна впоратись або шляхом різкого підвищення податків, або скороченням видатків бюджету, або вдавшись до друку грошей, вірогідно, у поєднанні з дефолтом за зовнішнім боргом. У будь-якому випадку, ціною такого підходу буде обвальне падіння економіки, збідніння населення та масове безробіття. Збільшення податків або скорочення бюджетних видатків в умовах поточних кризових явищ призведе до ще більшого пригнічення внутрішнього попиту. Секвестр бюджету/збільшення податкового тиску поглибить падіння економіки принаймні до 15% р/р та спричинить хвилю банкрутств. Це призведе до постійної (не тимчасової) втрати робочих місць для близько 500 тисяч осіб та збільшення безробіття до рекордних в історії України 12%. Водночас, масовий друк грошей та дефолт дестабілізують вже і так напружену ситуацію на валютному ринку. Резерви НБУ вже скоротились до 24 млрд доларів США, і їх навряд чи вистачить, щоб втримати курс під контролем, адже тиск на валюту за рахунок емісії гривні в еквіваленті 7-10 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету буде супроводжуватись відтоком капіталу, який під час попередніх криз складав 11-13 млрд доларів США на рік. Девальвація гривні може сягнути 45-65% від поточного рівня, до 50-80 грн/доларів США, а для стабілізації курсу необхідно буде вводити жорсткі валютні обмеження, які поглиблять кризові явища. Знецінення гривні призведе до зростання інфляції до 20-50% та падіння реальних доходів населення принаймні на 30%. Результатом знову стане глибоке падіння економіки та збільшення безробіття, до того ж без перспектив швидкого відновлення через відсутність доступу до ринків капіталу для держави та приватного сектору після дефолту", — попереджають в бізнес-асоціаціях України.

Враховуючи, що ситуація продовжує розгортатися, кошти МВФ та інших міжнародних партнерів України залишаються єдиним джерелом фінансування найближчим часом, впевнені підписанти заяви. "Будь-які заклики до оголошення дефолту України мають бути проігноровані, адже довгостроковий ефект такого рішення є дуже небезпечним", — зазначено в ній.

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Асоціації впевнені, що країна потребує капіталу та фінансової допомоги світової спільноти для захисту своїх громадян від COVID-19 та сприяння пом'якшенню економічних наслідків цієї глобальної пандемії: декларуючи дефолт, Україна стане ізгоєм на світовому ринку, і, швидше за все, пройдуть десятиліття перед тим, як країна відновиться.

"Будь-які розмови про дефолт повинні припинитися негайно, і чіткий меседж повинен бути надісланий світовій спільноті — Україна є функціонуючою частиною світової економіки і приймає відповідальні рішення, що захищають її майбутнє. Будь-який політик, який схвалює дефолт, неодмінно буде нести відповідальність за його наслідки , за сотні тисяч робочих місць і життя людей, які цей дефолт знищить."

Водночас асоціації привітали офіційний запит України на розгляд, відповідно до спільного заклику Світового банку та МВФ, до країн G-20 оприлюдненого 26 березня. Як відомо, група Світового банку та МВФ закликали уряди усіх держав-кредиторів призупинити стягнення боргів з найбідніших країн світу відповідно до двосторонніх кредитних угод, а також закликали країни G-20 визначити перелік держав, що мають несприятливу боргову ситуацію, та надати пропозиції щодо пом'якшення боргового навантаження для них.

Під офіційним зверненням до Верховної Ради підписались Європейська Бізнес Асоціація (ЄВА), Федерація роботодавців України (ФРУ), Спілка українських підприємців (СУП), Американська торговельна палата України (AMCHAM), БІЗНЕС100, Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), Асоціація "ІТ Україна", СЕО Клуб.