За время карантина в Украине появилось до 700 тысяч новых безработных — ТПП

Количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн человек, до 2,0-2,2 млн человек. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает "112-Украина".

"По оценкам официальной статистики, в Украине около 3,5 млн человек работают в теневом секторе. Из них в "карантинных" отраслях задействованы около 1 млн человек. Официально в этих отраслях работают ещё около 2,9 млн человек. Таким образом, всего из-за карантина вынужденно не работают около 4 млн человек. По нашим оценкам, около 500-700 тысяч неофициально занятых с закрытием бизнесов на карантин сегодня фактически не имеют работы. Если добавить почти 1,5 млн безработных, то получаем количество незанятых на уровне 2,0-2,2 млн человек", — сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины.

Геннадий Чижиков отметил, что одним из приоритетов должно быть сохранение рабочих мест и бизнеса предпринимателей. В среднем, сохранение одного рабочего места в 5 раз дешевле, чем создать новое.

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