За время карантина в Украине появилось до 700 тысяч новых безработных — ТПП

Количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн человек, до 2,0-2,2 млн человек. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает "112-Украина".
"По оценкам официальной статистики, в Украине около 3,5 млн человек работают в теневом секторе. Из них в "карантинных" отраслях задействованы около 1 млн человек. Официально в этих отраслях работают ещё около 2,9 млн человек. Таким образом, всего из-за карантина вынужденно не работают около 4 млн человек. По нашим оценкам, около 500-700 тысяч неофициально занятых с закрытием бизнесов на карантин сегодня фактически не имеют работы. Если добавить почти 1,5 млн безработных, то получаем количество незанятых на уровне 2,0-2,2 млн человек", — сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины.
Геннадий Чижиков отметил, что одним из приоритетов должно быть сохранение рабочих мест и бизнеса предпринимателей. В среднем, сохранение одного рабочего места в 5 раз дешевле, чем создать новое.
"В нынешней ситуации создание новых рабочих мест — очень дорогое удовольствие. Поэтому важно помогать предпринимателям, малому бизнесу, чтобы они выдержали это испытание", — сказал президент ТПП Украины.
Также Геннадий Чижиков считает, что сейчас предприниматели психологически настроились прекратить работу до 3 апреля. В связи с продлением чрезвычайной ситуации до 24 апреля сейчас многие из предпринимателей задают вопрос: как сейчас зарабатывать деньги в условиях карантина. У большинства из них запас прочности до средины-конца апреля. У среднего и крупного бизнеса запас больше — 2-3 месяца. Это оптимистичные прогнозы. Поэтому сейчас бизнес, особенно предприниматели, нуждаются в поддержке государства.
Напомним, карантин в Украине был объявлен 12 марта. Первоначально предполагалось, что он продлится 2 недели, но 25 марта его продлили до 24 марта. На время карантина правительство призвало весь бизнес перевести по возможности сотрудников на работу из дому. Были закрыты развлекательные предприятия, радикально ограничена работа транспорта и торговли.