Печатный станок под дефицит бюджета: чем грозит "ящик пандоры" Национального банка

В понедельник, 13 апреля, украинский парламент принял изменения в государственный бюджет на 2020 год. Помимо создания Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, из которого будут финансировать противоэпидемические меры, народные депутаты втрое увеличили дефицит госсметы — с 96,3 млрд грн до 298,4. Из-за такой серьезной разницы между доходами и расходами активизировались разговоры о том, что Национальному банку Украины нужно запустить эмиссию и допечатать недостающих гривен.

Корреспондент Delo.ua разбирался, почему этого делать нельзя и есть ли шанс у руководства страны "переломить" несговорчивый Нацбанк, заставив его включить станок.

Первым о необходимости эмиссии заговорил еще в конце марта глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Он отмечал, что в условиях пандемии, у преодоления экономического кризиса будет три компонента: монетарный, фискальный и компонент экономических стимулов. И если говорить о монетарном, то необходимо привлечь НБУ. По словам народного депутата, он мог бы, например, запустить эмиссию ради спасения пенсионного фонда.

Позже он объяснил в интервью "Экономической правде", что если правильно инвестировать напечатанные деньги, то возникшую гиперинфляцию можно будет "более-менее преодолеть".

"Считаю, что такой инструмент, как "количественное смягчение" — включить печатный станок, если проще — нам необходимо применить... Сейчас мы должны возвращаться к нормальному, здоровому кейнсианству (течение в экономической науке — Delo.ua). То есть дефицит бюджета — совсем не проблема. Вопрос только в том, сможем ли мы эффективно его администрировать", — подчеркнул Наталуха, добавив еще раз — на это нужно согласие НБУ.

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На этой неделе в эфире одного из политических ток-шоу народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский объяснил, каким образом этот печатный станок можно использовать. По его словам, в Украине четыре государственных банка контролируют больше половины всей финансовой системы, а значит есть все механизмы, чтобы пустить напечатанные деньги, например, на строительство дорог. Как отметил парламентарий, деньги нужно будет распределить между десятками компаний на сотни проектов. При этом такая подпитка деньгами должна быть разумной и "направленной на те секторы экономики, которые могут дать наибольшую отдачу в виде рабочих мест".

Отметим также, что большинство сторонников запуска печатного станка упирают тот факт, что в США и Европейском союзе именно так и спасают экономику — допечатывая доллары и евро. Однако инвестиционный банкир Сергей Фурса называет такой подход "классическим популизмом", который может завести страну в Великую Депрессию.

"Да, США печатают деньги, что дурные, разбрасывая их с вертолета. И ЕС печатают. Но это не может быть повторено в Украине. Потому что США печатают доллары, мировую резервную валюту. Потому что ЕС печатают евро. А Украина не может напечатать доллар или евро. Так уж получилось. Мы можем напечатать только гривню", — отмечает он.

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Фурса объясняет, что если Украина сейчас откажется от сотрудничества с Международным валютным фондом и запустит станок, то вся гривня, которая попадет в систему, сразу превратится в доллары и выйдет из нее. Основатель инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак согласен с Фурсой. В комментарии Delo.ua он отметил, что напечатанные гривни не будут подкреплены долларом и это сразу обрушит курс национальной валюты. "Если мы, например, допечатаем сумму в размере нового дефицита, то это гривню уронит даже не вдвое. Последует паника, бизнес и граждане бросятся скупать валюту и падение будет даже еще мощнее. И что самое серьезное — это как "ящик Пандоры". Если его открыть, то назад дороги уже не будет", — говорит экономист.

Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин обращает внимание на другой аспект — по его словам, запустить эмиссию в условиях падения экономики будет огромной ошибкой.

Он отмечает — важно, сколько экономика может "проглотить" напечатанной денежной массы и выдержать этот удар. Однако, по разным прогнозам, украинская экономика будет падать на 5-10%. Сам Пендзин не исключает и более пессимистического сценария — падения до 15%. В этом случае, Украина недосчитается аналогичного количества товаров и услуг. Работа печатного станка в таких условиях только усугубит ситуацию, запустив цепную реакцию. Это грозит такими же проблемами, что и в 90-х годах. Стоит отметить, что экономист остается сторонником решения проблемы посредством внешних заимствований.

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Впрочем, в самом Нацбанке от идеи допечатать дефицит бюджета тоже не в восторге. По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Салогуба, это будет просто, но безответственно.

"У нашей страны есть опыт 90-х, 2008 и 2014 годов. Тогда эмиссия приводила только к проблемам. Национальный банк против того, чтобы выпускать из бутылки "джина инфляции и девальвации". Ведь из-за эмиссии гривня стремительно обесценится, а цены резко поднимутся. Это путь в никуда. Это вернется экономике бумерангом. И пострадают, в первую очередь, люди с самыми низкими доходами, которых мы должны защитить", — подчеркнул представитель регулятора.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко сомневается, что эту позицию Национального банка власти удастся "переломить". Он обращает внимание — НБУ возглавляет команда, связанная с прошлой властью. А значит, есть серьезные препятствия, которые сдерживают руководство страны от этого. "Но, если ситуация станет опасной, то власти для достижения своих целей могут пойти и на радикальные меры. Я имею в виду смену руководства Нацбанка", — резюмирует он в комментарии для Delo.ua.

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Напомним, что в пятницу, 17 апреля, межбанковские валютные торги в Украине открылись долларом по 27,08-27,12 грн. По сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар в покупке и в продаже подешевел на 3 копейки. Евро к открытию торгов в покупке и в продаже подешевел на 10 копеек и составил 29,38-29,42 грн.