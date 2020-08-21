Украинцы почти не заметят повышения минимальной зарплаты, — Шмыгаль

Премьер-министра Украины Дениса Шмыналя считает, что минимальную зарплату нужно поднимать на 277 грн из-за низкой инфляции и "охлаждении" экономики.

Об этом он заявил в интервью "Украинформу".

По словам главы правительства, Кабинет министров тщательно проанализировал последствия и преимущества постепенного увеличения уровня минимальной зарплаты и пришел к выводу, что нынешнее повышение (с 4723 грн до 5000 грн) будет "почти незаметным как для людей, так и для экономики".

"Но надо понимать, для чего это делается. В Украине низкая инфляция, замедляется потребительский спрос и "охлаждается" экономика. Это предвестники экономического кризиса. Тогда начинаются проблемы у предприятий с зарплатами, у банковской системы с оборотным капиталом, затем наступают банкротства. Поэтому наша задача сегодня разогреть экономику и повысить потребительский спрос. Первый шаг в этом направлении — помощь пенсионерам. Мы проиндексировали пенсии, сделали соответствующие доплаты. Теперь надо делать второй шаг. Что такое повышение минимальной заработной платы? Это сразу несколько показателей. Вывод в официальную плоскость большей суммы фонда оплаты труда в Украине в целом. Это поддержка людей с малой заработной платой в бюджетной сфере", — отметил Шмыгаль.

При этом глава правительство считает, что в Украине "большой потенциал для поднятия минимальной заработной платы" и шаги, которые делаем Кабмин, вполне оправданы, обоснованы и просчитаны.

"Так, минимальную зарплату в 6 тысяч грн люди получат в конце января — начале февраля следующего года. Мы таким образом частично простимулируем сезонное посленовогоднее падение потребительского спроса в этот период. Дальнейшее повышение запланировано на июль — это середина отпускного сезона, когда деловая жизнь в стране замирает. В обоих случаях, экономика не получит чрезмерного инфляционного давления", — подчеркнул он.

Напомним, что народные депутаты соберутся 25 августа в 11:00 на внеочередной сессии Верховной Рады. На этом заседании нардепы должны рассмотреть повышение минимальной зарплаты до 5000 грн с сентября 2020 года.