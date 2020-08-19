Верховная Рада соберется на внеочередную сессию 25 августа: что вынесут на рассмотрение

Народные депутаты соберутся 25 августа в 11:00 на внеочередной сессии Верховной Рады.

До этого депутаты были на каникулах с 17 июля, сообщает пресс-служба парламента.

На этом заседании нардепы должны рассмотреть повышение минимальной зарплаты до 5000 грн с сентября 2020 года. Сейчас она составляет 4723 грн.

В частности планируется, что увеличатся на 541,3 млн грн налоговые поступления за счет сбора на доходы физических лиц (461,3 млн грн) и налога на добавленную стоимость (80 млн грн).

Также депутаты должны объявить конкурс на лучший эскиз большого герба Украины. Отметим, что официальный герб Украины (синий щит с золотым трезубцем) имеет статус малого герба.

Кроме того, Рада должна ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Евросоюзом как кредитором, финансовые соглашения "Европейские дороги Украины" и "Транспортная связь в Украине".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 6 августа внес в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5000 грн в этом году.

Ранее лидер межфракционного депутатского объединения (МДО) "За демократическую Беларусь", народный депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о непризнании украинским парламентом легитимными выборы президента Республики Беларусь.